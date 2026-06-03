Cum a fost păcălită o fată de 15 ani prin metoda "pomana", în Prahova. A pierdut bijuterii de 17.000 de lei

O adolescentă de 15 ani din Prahova a rămas fără bijuterii în valoare de aproximativ 17.000 de lei, după ce a fost păcălită prin aşa-numita metodă "pomana". Fata ar fi fost abordată pe stradă de o tânără de 24 de ani, care i-a câştigat încrederea sub pretextul că vrea să ofere de pomană şi i-a cerut informaţii despre un lăcaş de cult. Suspecta a fost reţinută pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar.

O fată de 15 ani, convinsă să dea bijuteriile unei necunoscute - Shutterstock

"Cercetările au fost demarate la data de 15 decembrie 2025, ca urmare a sesizării formulate de o femeie din comuna Lipănești, care a reclamat faptul că fiica sa a fost determinată, prin inducere în eroare, să remită mai multe bijuterii unei persoane necunoscute. În urma activităților investigativ-operative desfășurate și a probatoriului administrat, polițiștii au stabilit că, în aceeași zi, persoana vătămată a fost abordată pe o stradă din localitate de o femeie necunoscută care, sub pretextul solicitării unor informații referitoare la un lăcaș de cult și invocând intenția de a oferi de pomană, a recurs la manopere frauduloase pentru a-i câștiga încrederea", se arată într-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Anchetatorii spun că, ulterior, prin mijloace specifice de inducere în eroare, femeia a determinat persoana vătămată să îi predea bijuteriile de valoare pe care le avea asupra sa.

Persoana înșelată astfel este o minoră în vârstă de 15 ani, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 17.000 de lei.

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Polițiștii au stabilit că persoana bănuită de comiterea faptei este o femeie în vârstă de 24 de ani, din județul Dâmbovița.

Față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a dispus ulterior măsura preventivă a controlului judiciar.