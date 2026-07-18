O moştenire neobişnuită a dat peste cap activitatea din Vama Moraviţa. Poliţiştii de frontieră au avut parte de o surpriză uriaşă atunci când au deschis portbagajul unei maşini venite din Ucraina şi au găsit 4 maimuţe vii, ascunse în cutii.

La volanul autoturismului se afla o femeie care le-a explicat autorităţilor că primatele sunt o moştenire de familie, primită de la mama ei, recent decedată. Singura dovadă pe care a putut să o arate a fost însă fotografia unui presupus act de import din Siria.

Cum actele legale necesare lipseau cu desăvâşire, animalele au fost confiscate şi predate Direcţiei Santiare Veterinare din Timiş.

Poliţiştii au deschis o anchetă ca să afle cum au ajuns, de fapt, maimuţele la graniţă.