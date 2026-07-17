Blocuri ridicate lângă depozitul de muniţie. Se întâmplă la Piteşti, unde două imobile cu 128 de apartamente sunt construite gard în gard cu o unitate militară. Deşi legea nu permite amplasarea unor astfel de clădiri la mai puţin de 200 de metri de depozitele de muniţie, Ministerul Apărării a dat aviz pozitiv în 2019. Acum, se ia în calcul mutarea depozitului. 18 militari, printre care şi un general de brigadă, sunt cercetaţi de DNA.

Proiectul imobiliar din Piteşti se află în mijlocul unui scandal exploziv. Terenul pe care se construiesc cele două blocuri este amplasat între două obiective ale Ministerului Apărării. Pe o latură este o unitate militară. Iar pe alta, la doar 100 de metri distanţă, se află un depozit cu muniţie militară.

Situaţia din Piteşti pare trasă la indigo după cea descoperită în Craiova

"Îmi imaginez că s-au făcut ceva presiuni încât la treia solicitare acest aviz s-a schimbat. Pare că rețeaua este mai mare, dar nu e de datoria mea să fac cercetarea asta", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării. Situaţia a ieşit la iveală în urma unei anchete a corpului de control al ministrului Apărării. "Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi. Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA. Oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării. Ministerul Apărării a notificat şi Inspectoratul de Stat în Construcţii cu privire la cele două blocuri din Piteşti. Totodată, Statul Major al Apărării va analiza dacă depozitul de muniţie poate fi mutat.

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Situaţia din Piteşti pare trasă la indigo după cea descoperită la începutul anului, în Craiova. Aici, un bloc de 9 etaje a primit aviz de construire de la Ministerul Apărării, chiar dacă bloca raza de acţiune a unui radar. Nu sunt singurele nereguli găsite în cadrul controalelor efectuate de MAPN. Comandantul unităţii militare de la Murfatlar a fost suspendat, după ce s-a descoperit că îşi comanda haine şi pantofi cu banii unităţii. Mai mult, ar fi folosit soldaţii la muncă în propria gospodărie. O altă cercetare disciplinară a fost dispusă în legătură cu contractrele de achiziţie a containerelor de campare ale Armatei Române. Ancheta a arătat că produsele erau neconforme sau au venit cu întârziere. Chiar şi aşa, nu s-au încasat penalităţile care s-ar fi ridicat la peste un milion de lei.