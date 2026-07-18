Leguma rară care se vinde la o piaţă din Sibiu. Un producător vine special din Olt

Un producător din Olt vine de un sfert de secol în Piața Cibin din Sibiu pentru a vinde rubarbă, un produs mai puțin întâlnit în piețele din România, dar care și-a format un public fidel printre sibieni.

Rubarba poate fi găsită în această perioadă pe doar câteva dintre tarabele din Piața Cibin, însă cei care o caută știu exact unde să o găsească. Planta, apreciată pentru tulpinile sale cărnoase și gustul acrișor, este folosită la gemuri, compoturi, plăcinte, tarte, siropuri și alte deserturi.

"Sunt Dumitrașcu Costel, din Vișina, județul Olt. Vin de 25 de ani în Piața Cibin din Sibiu, cu legume crescute cu grijă și cu drag. Dar vânzarea este foarte slabă. Tinerii nu mai vin deloc în piață, au rămas doar pensionarii. Acum, pe căldură, și ei vin mai rar. Este o perioadă foarte grea, se vinde foarte puțin, iar marfa se deteriorează din cauza temperaturilor ridicate", spune producătorul, potrivit publicaţiei Ora de Sibiu.

Deși în Oltenia rubarba nu este folosită în mod tradițional, agricultorul a păstrat câteva rânduri de plante printre solariile sale, special pentru clienții sibieni. "Sunt singurul la mine în zonă care o cultivă, pentru că acolo nu se folosește. Din răsadurile care mi-au rămas am plantat câteva rânduri de rubarbă printre solarii. În fiecare săptămână aduc câțiva săculeți în Piața Cibin. Nu se vinde foarte mult, dar există oameni care o caută", explică acesta.

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Pe lângă întrebuințările sale în bucătărie, rubarba este apreciată și pentru conținutul bogat în nutrienți. Tulpinile sunt o sursă bună de fibre, vitamina K, vitamina C și antioxidanți, având în același timp un conținut redus de calorii. De asemenea, conține minerale precum calciul și potasiul, însă specialiștii recomandă consumul doar al tulpinilor, deoarece frunzele au un conținut ridicat de acid oxalic și sunt toxice, potrivit sursei citate.