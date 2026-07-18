Accident grav surprins de camerele de supraveghere, în Caraş-Severin. Un motociclist de 22 de ani a rămas paralizat după ce s-a izbit de o maşină.

Tânărul circula pe un drumul naţional din comuna Berzasca, când un şofer i-a tăiat brusc calea pentru a intra în parcarea unei pensiuni.

A rămas paralizat

Imaginile arată un impact devastator. Motociclistul a fost aruncat peste maşină, a zburat câţiva metri prin aer şi s-a izbit violent de asfalt. Echipamentul de protecţie i-a salvat viaţa, însă rănile suferite sunt extrem de grave.

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În ciuda eforturilor medicilor, tânărul nu îşi mai poate mişca trupul de la gât în jos. Poliţiştii au deschis o anchetă.