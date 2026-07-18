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Video Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos

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Cristi Popovici | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.07.2026, 09:04 | Modificat la 18.07.2026, 09:05

Accident grav surprins de camerele de supraveghere, în Caraş-Severin. Un motociclist de 22 de ani a rămas paralizat după ce s-a izbit de o maşină.

Tânărul circula pe un drumul naţional din comuna Berzasca, când un şofer i-a tăiat brusc calea pentru a intra în parcarea unei pensiuni.

A rămas paralizat

Imaginile arată un impact devastator. Motociclistul a fost aruncat peste maşină, a zburat câţiva metri prin aer şi s-a izbit violent de asfalt. Echipamentul de protecţie i-a salvat viaţa, însă rănile suferite sunt extrem de grave.

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În ciuda eforturilor medicilor, tânărul nu îşi mai poate mişca trupul de la gât în jos. Poliţiştii au deschis o anchetă.

Cristi Popovici
Cristi Popovici

Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii.

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