Video Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos
Accident grav surprins de camerele de supraveghere, în Caraş-Severin. Un motociclist de 22 de ani a rămas paralizat după ce s-a izbit de o maşină.
Tânărul circula pe un drumul naţional din comuna Berzasca, când un şofer i-a tăiat brusc calea pentru a intra în parcarea unei pensiuni.
A rămas paralizat
Imaginile arată un impact devastator. Motociclistul a fost aruncat peste maşină, a zburat câţiva metri prin aer şi s-a izbit violent de asfalt. Echipamentul de protecţie i-a salvat viaţa, însă rănile suferite sunt extrem de grave.
În ciuda eforturilor medicilor, tânărul nu îşi mai poate mişca trupul de la gât în jos. Poliţiştii au deschis o anchetă.
Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii. ➜