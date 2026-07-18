Un bărbat de 31 de ani, dat în urmărire naţională şi internaţională pentru infracțiuni la regimul drogurilor şi care avea de executat o pedeapsă de aproape 8 ani de închisoare, a fost prins în Iaşi. Roman Ionuț se ascundea în mansarda unei case.

În această dimineață, 18 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri din cadrul I.P.J. Iași cu sprijinul polițiștilor Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași au depistat un bărbat de 31 de ani, urmărit național și internațional.

Condamnat la aproape 8 ani de închisoare

Pe numele acestuia, Tribunalul Iași a emis, la data de 24 septembrie 2025, un mandat de executare a pedepsei de 7 ani și 9 luni de închisoare, bărbatul fiind condamnat pentru infracțiuni la regimul drogurilor.

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Din cercetări a rezultat că persoana în cauză ar fi fost depistată, în cursul anului 2020, în municipiul Iași, în timp ce deținea droguri de risc și de mare risc, atât în vederea comercializării, cât și pentru consum propriu.

Bărbatul a fost identificat ascuns într-o încăpere improvizată din interiorul mansardei unui imobil din comuna Popricani.

Acesta a fost condus la sediul I.P.J. Iași, iar ulterior a fost încarcerat în Penitenciarul Iași, în vederea executării pedepsei.