Au apărut primele imagini ale atentatului din Monaco, iar din filmare se vede clar momentul în care Anastasia Berezovskaia plasează pachetul exploziv.

Atentatul din Monaco, filmat pas cu pas. Imaginile surprind chiar şi momentul exploziei - Captură Instagram

Imaginile au fost făcute publice de presa franceză. Din unghiul în care este filmat se poate presupune că Berezovskaia este cea care a filmat totul cu o cameră amplastă pe o maşină din apropiere, cel mai probabil pentru a avea dovada că şi-a dus planul la îndeplinire. Filmarea surprinde inclusiv momentul exploziei.

Anastasia Berezovskaia a fost găsită împuşcată în apropiere de Kiev

La scurt timp după atentat, Berezovskaia a plecat din Monaco şi a fost reperată în Germania. După doar câteva zile, Anastasia Berezovskaia a fost găsită împuşcată în apropiere de Kiev. Doi ofiţeri, aparţinând serviciilor secrete, au fost arestaţi după câteva ore fiind suspectaţi de implicare atât în cazul uciderii femeii, cât şi în legătură cu cazul din Monaco.

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Ţinta Anastasiei Berezovskaia a fost Vadim Ermolaev, un miliardar ucrainean plecat din ţară şi care renunţase şi la cetăţenia ucraineană între timp. După explozie, partenera lui Ermolaev a fost rănită grav, medicii francezi fiind nevoiţi să-i amputeze picioarele. Vadim Ermolaev şi fiul său au fost, de asemenea, răniţi.

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