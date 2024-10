Sunt ropotele de aplauze după ce Adrian Laza, alpinistul nemţean care a dus tricolorul pe cele mai înalte culmi ale lumii, a revenit în ţară. În urmă cu doar 10 zile, bărbatul de 60 de ani a reuşit să escaladeze ultimul vârf, care îi lipsea de pe listă: Shishapangma, după ce a încercat să-l cucerească încă de două ori.

Cum a început visul lui Adrian Laza

Cea mai mare provocare pentru alpinişti este cucerirea tuturor celor 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Iar Adrian a simţit că trebuie să facă asta abia la vârsta de 53 de ani, când a făcut primul optmiar.

"Am mers mult pe munţi, în Piatra Craiului eram ca acasă. Şi am zis să încerc să merg prima dată în Hymalaia. Am mers prima dată pe un 6000, 5000, 7000, mi-a plăcut şi am zis hai să mai încerc. Şi na... 8000... Everest... şi după aceea totul a devenit foarte simplu", a declarat Adrian Laza, alpinist.

Iar emoţia trăită după fiecare reuşită de acest fel l-a făcut să nu se dea bătut niciodată.

"Nu mai e nimeni. Eşti tu cu muntele acolo", a mai spus Adrian Laza, alpinist.

În luna mai, Adrian şi-a fracturat coloana după ce a căzut de pe casă. A fost operat, iar apoi a urmat o perioadă de recuperare grea pentru a cuceri ultimul vârf, deşi a fost sfătuit de soţie să amâne momentul.

"Nu ştiu munţii ce înseamnă, îmi pot imagina, dar ce a însemnat accidentul ăsta şi determinarea lui să treacă peste, asta am văzut cu ochii mei. Bucuria noastră e că s-a întors acasă întreg cu tot cu plăcuţe şi şuruburi", a declarat Ina Laza, soţia lui Adrian.

Pentru cei doi soţi, partea cea mai dificilă este comunicarea în timpul expediţiei.

"E foarte dificil în perioada în care chiar începe să urce, pentru că nu mai avem niciun fel de comunicare decât prin GPS", a povestit Ina Laza, soţia lui Adrian.

Adrian Laza spune că pregătirea fizică a contat doar 30%, în timp ce pregătirea mentală înseamnă 70% din succes.

