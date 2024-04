Vezi și

Şoferii pericol public, cum este cazul fostul prefect de Gorj, Ilie Morega, prins de 6 ori fără permis şi internat la Psihiatrie, ar putea fi lăsaţi fără carnet de conducere mai uşor. O ordonanţă ar obliga doctorii să ia măsuri.

O vizită la dentist ne-ar putea lăsa fără permis

"Potrivit proiectului, fie că vorbim despre dentist, ortoped sau cardiolog - oricare dintre aceşti specialişti ne poate trimite la un consult psihologic de specialitate dacă observă comportamente care ne-ar putea afecta capacitatea de a şofa, adică dacă are suspiciunea că am putea fi un pericol pe şosele", transmite Cristina Filip, reporter Observator.

"Cred că este foarte în regulă şi foarte legal ca atunci când observăm un comportament deviant la un pacient care e şi conducător auto ar trebui îndrumat spre psiholog", spune Toni Popescu, chirurg, preşedinte divizia de medici Sanitas.

Biletul de trimitere va fi valabil trei zile. Iar evaluarea va fi făcută doar de un psiholog specializat în psihologia transporturilor şi va fi diferită de testarea pentru înscrierea la şcoala de şoferi. "Acesta va verifica dacă persoana în cauză are predispoziţie la încălcarea normelor rutiere, dacă înţelege semnificaţia normelor rutiere şi consecinţele la care se expune", spune Florin Ciuleanu, inspector Direcţia Rutieră MAI.

Dacă şoferul nu trece noua examinare... "Psihologul va informa atât medicul emiţător cât şi reprezentanţii poliţiei rutiere care vor dispune suspendarea permisului de conducere", adaugă Florin Ciuleanu, inspector Direcţia Rutieră MAI.

La fel se va întâmpla şi dacă şoferul nu se prezintă la evaluare. Va primi permisul înapoi abia după ce va urma recomandările psihologului şi i se va da verde. "Evident că ştim, în timpul facultăţii sunt examene şi lucrăm clinic în spitalele de psihiatrie şi evident că acolo învăţăm despre comportamentul uman", mai spune Toni Popescu, chirurg, preşedinte divizia de medici Sanitas.

Nici sindicaliştii din poliţie nu sunt convinşi că noua ordonanţă va rezolva problema. Şi cred că vor apărea multe contestaţii şi procese ale şoferilor care se vor considera nedreptăţiţi. "Şi astăzi permisele de conducere pentru persoanele care suferă de anumite dizabilităţi la nivel psihiatric, acestea se retrag analiza efectuându se într-o comisie medicală formată din psiholog clinician şi psihiatru", a declarat Dan Saltelechi, Sindicatul Europol.

Proiectul, pus în transparenţă, urmează să fie dezbătut şi trimis spre aprobare.

