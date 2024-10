În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum cei doi bărbaţi îndeasă mai multe haine într-o pungă, în timp ce complicea lor, o femeie de 30 de ani, distrage atenţia vanzătorilor.

Vânzător: Prima dată au venit ei 3, un domn şi o doamnă care ne-au învârtit, ne-au zăpăcit şi celălalt îşi făcea treaba practic.

Reporter: Ce v-au luat?

Vânzător: Hanorace, treninguri şi o vestă.

Jaful a avut loc într-un magazin cu articole sportive dintr-un centru comercial din Sectorul 4. Indivizii au reuşit să fure de pe rafturile acestui magazin mai multe produse care în total valorau peste 4.600 lei. Au băgat în pungă doar haine care aparţin unui brand premium. O bluză spre exemplu costă peste 700 lei.

Au reuşit să păcălească şi sistemul de securitate. În timp ce bărbatul de 57 de ani, despre care se crede că e membru în Clanul Sportivilor, ieşea din magazin cu punga plină, femeia s-a apropiat cu un produs de intrare, astfel încât să pară că alarma a pornit din greşeală. Vanzătorii şi-au dat seama că au fost jefuiţi abia seara, când îşi încheiau tura.

"Eu trebuia să şi încasez, să fiu atentă şi la clientă şi mă întrebau şi clienţii ceva. Eu chiar nu am auzit când au sunat porţile. Am văzut foarte multe goluri la Armani şi multe umeraşe, am intrat în panică, s-a dus în spate, s-a uitat pe camere şi atunci am sunat managerul. M-am gândit după dacă mă puneam rău cu ei şi mă aşteptau când ieşeam din mall", povesteşte un vânzător.

Indivizii ar fi testat terenul înainte de a da lovitura. "Unul stătea în magazin, vedea ce produse avem noi mai scumpe şi alt domn stătea în faţa magazinului, se uita la noi să vadă când ar fi gol, când nu avem noi atenţie distributivă peste tot", adaugă vânzătorul. Banda a revenit cu tupeu pentru a fura din acelaşi magazin. "Au venit la o săptămâna iar să fure şi au venit cu o pungă mare. Am stat cu ochii pe ei şi au plecat", mai spune vânzătorul.

După două luni de la jaf, poliţiştii le-au dat de urmă. Cei trei sunt cercetaţi pentru infracţiunea de furt şi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.

