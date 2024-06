Cum s-a construit "Generația de suflet". De la debut cu trei înfrângeri și un egal, la câștigători de grupă la EURO 2024

"Această generaţie nu reprezintă niciun metal de niciun fel, reprezintă generaţia de suflet. V-aş ruga să o numim generaţia de suflet!", declara Edward Iordănescu, selecţionerul României.

Generaţia care a ajuns la sufletul românilor. Generaţia care a pus suflet în fiecare meci.

"Dinaintea meciului ştiam că trebuie să luptăm cu orice şi cu oricine ca să ne atingem scopul şi nu ne-a interesat că ploua, că adversarii erau duri sau că terenul era prost", a spus Andrei Raţiu.

Cu sufletul, România a câştigat grupa în care era cotată cu ultima şansă.

"Am trecut prin multe, începând cu perioada calificărilor. Furtuna din Kosovo, meciul întrerupt la Bucureşti, am stat 45 de minute la vestiare, fără spectatori în Ungaria. Nu ne-a fost uşor, dar am depăşit toate obstacolele şi asta face cu atât mai multă cinste pentru băieţi", a mărturisit Iordănescu.

Actul de naştere al Generaţiei de suflet este datat iunie 2019

Nouă jucători din actualul lot al tricolorilor au participat şi la europeanul de tineret din Italia, unde România a ajuns în careul de aşi după victorii împotriva Croaţiei şi Angliei.

Trecerea la seniori nu a fost cea mai uşoară. România a ratat calificarea la Mondialul din Qatar, după ce s-a clasat în urma Germaniei şi Macedoniei de Nord. A fost momentul în care pe banca tehnică a naţionalei a fost instalat Edward Iordănescu.

"Mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm", mărturisea selecționerul.

Dar debutul său a fost cel mai slab din istoria tricolorilor. În cei peste 100 de ani, niciun alt selecţioner nu a început cu patru partide fără victorie. Urmau preliminariile pentru Europeanul din Germania.

Pare momentul care a transformat o generaţie ce părea pierdută. Jucători din ligi inferioare, rezerve eterne sau speranţe fără viitor s-au transformat într-o echipă capabilă să se bată cu orice adversar. Puterea mentală şi unitatea grupului i-au făcut invincibili în preliminarii.

Naţionala României a terminat pe primul loc în grupa de calificare la EURO 2024

Dar amicalele cu Bulgaria şi Lichtenstein s-au încheiat cu două remize albe şi huiduieli din tribune. Milioane de oameni au aşteptat turneul final cu sufletul la gură. Debutul a fost perfect. 3-0 cu Ucraina.

"Aş face orice pentru oricare coleg al meu de la naţională, oricând ar avea nevoie de mine sunt acolo şi mă bucur că s-a format acest grup unit", mărturisea Nicolae Stanciu.

Sufletul nu a fost suficient cu Belgia, dar ne-a păstrat pe primul loc. După grupa de calificare, tricolorii au câştigat şi grupa de la turneul final.

"Suntem foarte fericiţi! Din prima clipă am vrut să câştigăm meciul, ni s-a pus greu, dar am fost noi, am fost România şi am tras de noi şi am făcut egalul care ne-a fost bun ca să fim pe primul loc", a spus Andrei Raţiu.

"Trebuie construită mentalitatea pe care eu zic că o avem acum ca să putem să vorbim de trecerea de la talent la valoare", a spus Edward Iordănescu.

Şi mereu cu sufletul. Hai, România, în fiecare zi!

