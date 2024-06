România va întâlni Olanda în optimile de finală de la Euro 2024. Milioane de români au sărbătorit cu hore şi trâmbiţe calificarea istorică a naţionalei

Am visat, am sperat şi am câştigat! Este povestea pe care am trăit-o alături de milioane de români, care au stat cu sufletul la gură aseară pentru echipa naţională. După mai bine de două decenii, tricolorii au reuşit să scrie istorie - s-au calificat în optimile Euro 2024, pe primul loc în grupă. Pentru prima dată, după mult timp, aseară, inimile românilor au bătut la unison, toată ţara a strigat în cor - Hai România, iar de ziua drapelului, acesta a fost din nou fluturat cu mândrie! Vocile lor s-au auzit până în Germania, pe stadionul din Frankfurt, acolo unde echipa naţională a încheiat meciul împotriva Slovaciei, la egalitate. Marţi, "Generaţia de suflet" va juca în optimi împotriva Olandei, la Munchen.