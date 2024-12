Scenele halucinante s-au petrecut în Cluj-Napoca. Curierul a fost lovit cu pumnii şi picioarele fără milă de cei doi agresori. Un martor a încercat să-i oprească pe bătăuşi, însă fără sorţi de izbândă. Conflictul ar fi pornit de la o clientă nemulţumită.

"Dânsa era foarte revoltată fiindcă nu am apelat-o la predarea coletului, deoarece l-am lăsat la portar. Aceasta m-a sunat și m-a înjurat. (...) Deoarece dânsa a spus că nu am făcut procedurile corecte, m-am dus și am luat coletul. Am spus că o să îl readuc următoarea zi", povesteşte curierul.

Febra cumpărăturilor, tratată cu violenţă

Vezi și

Cei doi agresori l-au sunat pe curier cu pretextul că vor ridica ei coletul. Şi au decis să-i aplice o corecţie fizică. Astfel de reacţii extreme apar pe fondul unei perioade stresante, când cumpărăm cadouri pe ultima sută de metri, avertizează specialiştii.

"Provoacă frustrare, irascibilitate, neadaptare emoţională pentru că noi cumva suntem presaţi de timp. Acest stres este evidenţiat prin comportamente agresive. O idee foarte bună ar fi ca să-şi aleagă şi alte opţiuni de cumpărare a cadourilor", spune Lenke Iuhos, psiholog.

Datele unei firme de curierat arată un volum de comenzi online cu 30% mai ridicat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi modul de livrare este important pentru a nu ne trezi cu mâna goală.

În mod normal nu există o diferenţă de timp între livrarea coletelor direct la adresă sau în lockere tot mai utilizate în ultimii ani. Totuşi, într-o astfel de perioadă extrem de aglomerată e posibil ca toate compartimentele acestuia să fie ocupate pentru că nu toţi clienţii îşi preiau coletele la timp. În acest caz, curierul caută un alt locker în apropiere sau amână livrarea pentru o altă zi.

Cei mai mulţi „abonaţi“ ai comenzilor online sunt din Bucureşti-Ilfov, Cluj, Iași, Timișoara şi Constanța.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la cadourile de Crăciun pentru a economisi mai mulţi bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰