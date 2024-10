Daniel Băluţă anunţă retragerea echipelor care lucrau la planşeul Unirii. "Violenţa n-are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană"

”Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor”, a scris, luni seară, pe Facebook, Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4 anunţă retragerea din zonă a tuturor echipelor

”Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană”, a mai transmis Băluţă.

În scandalul iscat, luni seară, între primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi Primăria Sector 4 şi reprezentanţi ai Poliţiei Locale Sector 4 au intervenit atât premierul Marcel Ciolacu, cât şi liderul PNL, Nicolae Ciucă, dar şi mai mulţi reprezentanţi USR.

Ciolacu cere încheierea scandalului dintre Băluţă şi Nicuşor Dan

Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a făcut un apel, luni seara, către primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, să pună capăt confruntării şi să revină la masa dialogului.

"Fac un apel atât la primarul Capitalei, domnul Nicuşor Dan, cât şi la primarul sectorului 4, domnul Daniel Băluţă, să pună capăt acestei confruntări şi să revină la masa dialogului. Siguranţa bucureştenilor nu trebuie să fie un motiv de dispută politică", a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Şeful Executivului spune că "într-o democraţie consolidată dreptatea nu se face cu buldozerul", "ci prin instituţiile statului".

"Iar dacă o parte este nemulţumită, atunci avem instanţe de judecată. Aşa este normal. Prin urmare, cred că toată lumea trebuie să se calmeze în problema planşeului de la Piaţa Unirii. Au fost deja oameni răniţi. Repet - sunt convins că, în final, ambii primari urmăresc acelaşi lucru - siguranţa bucureştenilor! Aici nu este vorba de cine strigă mai tare. E vorba despre Bucureşti - capitala României", a mai scris premierul Ciolacu.

Nicuşor Dan a anunţat luni seara că a emis o dispoziţie de primar general, în baza căreia Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti împreună cu angajaţii ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor să desfiinţeze construcţiile ilegale amplasate pe terenul administrat de PMB.

Primarul Capitalei, cu buldozerul la Piața Unirii

Primarul general, alături de reprezentanţi ai Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, ai ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor, s-a deplasat în Piaţa Unirii, în vederea îndepărtării gardurilor amplasate pentru lucrările de refacere a planşeului.

La faţa locului au fost aduse şi buldoexcavatoare pentru îndepărtarea gardurilor care împrejmuiesc organizarea de şantier, însă reprezentanţii Poliţiei Sectorului 4 s-au aşezat în faţa vehiculelor.

Prefectul Capitalei, Mugur-Mihai Toader, a anunţat luni seara că va ataca în instanţă dispoziţia de demolare emisă de primarul Nicuşor Dan pentru îndepărtarea gardurilor. Potrivit prefectului, Poliţia Naţională şi Jandarmeria se află în Piaţa Unirii pentru a asigura ordinea, dar nu au atribuţii să verifice legalitatea documentelor de urbanism. El a arătat că un poliţist local a fost "accidentat uşor" de un gard, dar este în afara oricărui pericol.

