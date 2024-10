UPDATE. Două persoane rănite în Piața Unirii.

"Cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la vatămarea unor persoane, în zona Unirii din municipiul București, Serviciul de Informare și Relații Publice, din cadrul Poliției Capitalei, este abilitat să comunice următoarele:

Având în vedere sesizarea, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au codus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet.

La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate. În continuare, la fața locului, rămân echipaje de polițiștii și jadarmi, pentru dispunerea măsurilor din competență", a transmis Poliția Capitalei.

"Am emis o dispoziţie de primar prin care am dispus (...) să desfiinţeze construcţiile ilegale care sunt pe terenul nostru", a spus primarul, el precizând că a fost informat şi constructorul. El a precizat că aceste construcţii nu se vor face fără autorizaţie legală. "În momentul ăsta, o să încercăm să eliberăm terenul", a spus primarul Capitalei.

Primarul a fost întrebat dacă a vorbit cu ministrul Cătălin Predoiu despre această situaţie.

"Nu cred că trebuie să deranjăm ministrul de interne pe o chestiune atât de simplă. Eu am solicitat sprijinul Poliţiei naţionale, nu cred că trebuie să suni ministrului pentru ca poliţia să îşi îndeplinească atribuţiile legale. Cine trebuie să ne ajute pe noi să punem în aplicare este poliţia naţională", a spus Nicuşor Dan.

Scandal la planșeul Unirii. Nicușor Dan a cerut ajutorul Poliției Române

El a precizat că nu le-a cerut celor de la Poliţie să mute gardul ci să spună cine are dreptate, să facă o interpretare a legi.

Nicuşor Dan a explicat că acum suntem în situaţia în care s-a emis o dispoziţie de primar şi trebuie să se pună în aplicare.

"Nu îmi închipuiam că nu reuşim să intrăm. O să venim cu un alt plan. Am pierdut o zi întreagă în care aveam o întâlnire pe fonduri europene" a mai declarat Nicuşor Dan, arătând că este vorba despre un principiu, dacă vrem să trăim într-o democraţie sau într-o ţară în care dacă cine decide poate face orice.

Nicuşor Dan a fost la mijloc, între poliţiştii locali, subalternii de la Primăria Generală, pe care i-a adus să ridice gardurile, şi agenţii de la Sectorul 4, care îi barau calea.

Explicațiile lui Nicușor Dan. De ce a cerut sprijinul Poliției

"Noi avem o singură problemă aici. Avem un teren care ne aparține și pe care s-au instalat niște cetățeni. I-am solicuitat să plece, n-au vrut. Am crezut la ora două când ne-am dus la poliția națională, am crezut că ei vor fi în stare să se uite la niște acte, să spună cine are dreptate, am pierdut două ore degeaba, după care ne-am dus la Primăria Capitalei și am emis această dispoziție de demolare, pe care acum așteptăm ca Poliția națională să ne ajute să o punem în aplicare", a declarat primarul general.

Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei au anunțat că asigură măsuri de ordine și siguranță publică, în vederea prevenirii escaladării conflictului.

"De asemenea, vă comunicăm faptul că, după studierea documentelor depuse, a reieșit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanța de judecată este competentă a soluționa situația. Totodată, dacă vor fi sesizate fapte de natură penală sau contravențională, se vor dispune măsuri în consecință", a transmis Poliția Capitalei.

Cum a început cearta cu Daniel Băluță pe plașeul Unirii

"Eu acum sun la 112! Acum sun la 112! Vă rog frumos să luaţi mâna de pe gard! Vă rog frumos, dumneavoastră ca şi poliţist local! Luaţi mâna de pe gard!", a spus Nicușor Dan.

Primăria Sectorului 4 a îngrădit azi-noapte şantierul pe care vrea să înceapă consolidarea planşeului de la Piaţa Unirii. Primarul general a cerut oprirea lucrărilor şi demontarea gardurilor. "Am o urgenţă! Sunt cu domnul primar general care instigă la infracţiuni!", s-a plâns un polițist local.

Poliţiştii locali de sector au cerut ajutorul Poliţiei naţionale. Nicuşor Dan nu s-a lăsat. A apelat la aceeaşi instituţie.

Scandal pe planșeul Unirii. Contre între Nicușor Dan și primarii de sector

Primarul general susţine că primarul Sectorului 4 nu avea voie să pună garduri în zona Unirii fără aprobarea lui, pentru că zona aparţine de Primăria Generală.

"Nişte cetăţeni au pus nişte garduri pe un teren care nu le aparţine şi noi o să le luăm, pentru că este administrarea noastră", a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

"Zona respectivă este proprietatea ministerului Mediului, prin Apele Române, cu care Sectorul 4 are un protocol. Ca atare am putut intra în acea zonă", a spus Daniel Băluţă, primar Sector 4.

"Primarul general, în afară de circ, nu ştie să facă altceva. Noi i-am întrebat fix pe cei care ne controlează. Adică pe cei de la ISC. Dânşii ne-au spus că noi avem competenţă să autorizăm", a fost de părere Robert Negoiţă, primar Sector 3.

Cearta primarilor s-a mutat, apoi, la secţia de Poliţie. Fiecare a venit cu documente, dar agenţii i-au expediat - problema nu este de competenţa lor. "Poliţia Naţională nu a fost în stare să ia nicio concluzie. Ne-a mulţumit, a mai închis un dosar cu şină şi am plecat acasă", a spus Nicuşor Dan, la poliţie.

Planşeul Unirii se întinde pe o lungime 360 de metri și trebuie consolidat

Placa de beton acoperă porţiunea subterană a râului Dâmboviţa şi susţine o parte din Piaţa Unirii. Un raport întocmit în luna august arată că anumite părţi ale structurii de rezistenţă sunt în pericol imediat de prăbuşire.

În acest caz, ar fi paralizat tot centrul Bucureştiului, cu pasajul rutier şi tunelurile de metrou de la Piaţa Unirii. Primăria Sectorului 4 a obţinut aproape un miliard de lei de la Guvern pentru a consolida plaşeul care susţine zona. Daniel Băluţă cere aprobări în regim de urgenţă pentru începerea şantierului, în timp ce Nicuşor Dan susţine că nu sunt motive pentru a grăbi avizele.

"Nu înţeleg de ce noi toţi, din două în două zile, ne oprim toţi din lucrurile noastre pentru mofturile unui primar care nu este în stare să ia nişte avize şi vrea să ia nişte bani, înainte să ia nişte avize", a spus Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

"După ce sectoarele au ajuns să facă treaba Primăriei Generale, primarul general a început să pună beţe în roate blocând lucrări absolut necesare. Ce va face cu mai multă putere, dacă o va primi? Blocajele se vor amplifica!", a declarat Daniel Băluţă, primar Sector 4.

Consolidarea planşeului în regim de urgenţă a fost cerută, la sfârşitul lunii trecute de Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă.

