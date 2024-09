Totul s-a întâmplat aseară, în Timişoara. Vorbim despre un scandal între două familii de localnici.

Cel mai probabil, tema scandalului a fost legată de un imobil aflat în dispută între cele două familii.

La ora 19.55 a venit apelul de urgenţă la secţia 2 de Poliţie din Timişoara. Agenţii au mers la faţa locului şi au reuşit să aplaneze acest conflcit, în scurt timp de la momentul sosirii, împreună cu militarii Jandarmeriei. Trei persoane au ajuns la spital cu leziuni căpătate în urma acestor agresiuni. Nu mai puţin de 25 de persoane au fost duse la audieri, iar dintre acestea zece au fost reţinute.

"La data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 19:55, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați prin Serviciul de Urgentă 112 să se deplaseze pe strada Martir Ioan Ciordaș din municipiu, întrucât are loc un scandal între mai multe persoane. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, respectiv pe fondul unor discuții contradictorii, între mai multe persoane, bărbați și femei, a izbucnit un conflict spontan, aceștia lovindu-se reciproc. Trei persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, însă nimeni nu a rămas internat, leziunile fiind ușoare.

Polițiștii au început urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, în cadrul anchetei fiind audiate 25 de persoane, iar in urma probatoriului administrat sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au fost reținuți 10 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 66 de ani. Având în vedere intervenția forțelor de ordine prezente la fața locului, precizăm că, pe parcursul intervenției, nu au existat momente în care integritatea corporală a acestora să fi fost pusă în pericol. Intervenția s-a desfășurat în condiții de securitate, permițând astfel restabilirea ordinii publice", a transmis IPJ Timişoara.

Acelaşi familii s-au bătut în urmă cu două luni, în acelaşi loc

Este anchetă acum, într-un dosar penal în care faptele investigate sunt de tulburarea liniştii şi ordinii publice şi încăierare. Foarte important, în urmă cu aproximativ două luni, în acelaşi loc, aceleaşi familii s-au încăierat într-un episod violent similar.

