Imagini cu Nelu Tătaru în timp ce primeşte mită de la pacienţi. FOTO

DNA a anunţat, joi, că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Nelu Tătaru, medic specialist în cadrul Blocului Operator al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" din Huşi, judeţul Vaslui, şi deputat, acesta dobândind calitatea de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (57 de acte materiale).

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada 3 aprilie - 12 iulie, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi, Nelu Tătaru ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse în general între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenţii chirurgicale, consult pacienţi ori eliberare de reţete medicale.

În cauză se mai efectuează urmărirea penală şi privitor la alte 27 de persoane care au calitatea de suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, informează DNA.

Vezi și

Reacţia lui Nelu Tătaru

Actualul deputat care este medic chirurg la spitalul din Huşi ar fi luat mită de la pacienţi de cel puţin 100 de ori. Procurorii ar fi strâns dovezi că Tătaru lua sume mici de bani, dar şi ouă, raţe sau găini. Fostul ministru al Sănătăţii se declară însă nevinovat.

"Eu sunt nevinovat, nu am văzut probe, nu am condiționat și nu am cerut niciodată în actul medical. Las justiția să își facă cercetările și apoi să vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebarea de ce nu a fost un flagrant? Chiar dacă în acest moment la Spitalul Huși eu sunt angajat doar 8 ore, stau peste 60-70 de ore. Din timpul meu, pentru pacienții meu am făcut aceste lucruri", a declarat Nelu Tătaru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați fost păcălit să plătiți aceeași sumă pentru un produs cu un gramaj mai mic? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰