Maria Tusă avea 42 de ani când doctoriţa la care s-a prezentat din cauza unui nodul la sân i-a spus că suferă de cancer.

"M-a diagnosticat pur şi simplu fără niciun fel de analiză. Pur şi simplu o palpare. Atât. Am făcut chimioterapie prima dată. Mi-a scos tot sânul, cu toate că vă spun sincer, eu n-aş fi vrut lucrul acesta, dar ştiţi cum este, neştiind ce să faci, te iei după un medic", spune Maria Tusă.

Se întâmpla în 2008. Au urmat doi ani de tratamente, dar şi de bănuieli.

Femeia nu se simţea bolnavă, aşa că a cerut analize noi la Bucureşti

"Am aflat că n-a fost de fapt cancer", spune Maria Tusă.

Doctoriţa care a pus diagnosticul şi medicul care a extirpat sânul au fost reclamaţi la Colegiul Medicilor şi la Direcţia de Sănătate Publică. În paralel, femeia a făcut plângere pentru vătămare corporală.

"Procedura la Colegiul Medicilor a durat 10 ani. Deci am început în 2010 reclamaţia şi s-a încheiat în anul 2020 cu aplicarea unei mustrări pentru doamna doctor Pleş. Am făcut plângere penală care a durat aproape cinci ani de zile până s-a clasat", spune Mihaela Ispas, avocată.

Au urmat ani de procese civile

Medicul care a extirpat sânul a murit între timp. Doctoriţa care a pus diagnosticul a susţinut că femeia a avut de fapt cancer, dar s-a vindecat între timp. Chiar dacă Direcţia pentru Sănătate Publică îi dăduse dreptate pacientei.

"M-au jignit că aş fi vrut cumva să mă îmbogăţesc pe spatele dumnealor. La un moment dat am clacat. Am clacat şi nu mai puteam să dorm. Am un an de zile de când nu pot să dorm fără medicamente", spune Maria Tusă.

Pacienta a pierdut procesul în 2020

Dar a mers la CEDO, iar instanţa europeană a condamnat statul român pentru tergiversarea proceselor şi deciziile contradictorii. Cazul a fost reluat, iar Tribunalul Constanţa a decis ca femeia să primească 50 de mii de euro despăgubiri de la medicul oncolog şi de la Spitalul Judeţean Constanţa.

"Nu am dat niciodată în 16 ani sau 15 ani niciun punct de vedere. Nu vreau să discut această problemă", a declarat Iuliana Pleş, medicul care a pus diagnosticul de cancer .

"Banul înaintea sănătăţii şi înaintea stării de sănătate a unui om îşi pierde valoarea. Nu există", mărturiseşte Maria Tusă.

Cazul Mariei Tusă arată cât de greu este pentru un pacient să îşi ceară drepturile dacă ajunge victima unui erori medicale.

"În opinia mea este vorba de zeci de mii de cazuri în ultimii 20 de ani. Unii dintre ei nu au ştiut să meargă la avocaţi, nu au fost corect informaţi. Alţii au pierdut în instanţe pentru că nu au avut avocaţi bine formaţi pentru astfel de cazuri", a declarat Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor din România.

În ultimii 10 ani, Colegiul Medicilor a retras doar şapte avize de liberă practică pentru malpraxis. Asta în condiţiile în care doar anul trecut 319 medici au primit reclamaţii de la pacienţi.

