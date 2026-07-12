Doi tineri de 26 şi 29 de ani au fost transportaţi la spital, duminică după-amiază, după ce au fost implicaţi într-un accident cu ATV-ul pe care se aflau, în zona turistică Piatra Craivii, judeţul Alba.

Doi tineri au ajuns la spital după un accident cu ATV-ul în zona turistică Piatra Craivii - Sursa: Profimedia

Accidentul a avut loc, duminică după-amiază, în zona turistică Piatra Craivii, fiind implicat un ATV.

"Conducătorul acestuia, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, şi pasagerul, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, au suferit leziuni corporale şi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Aceştia sunt conştienţi şi cooperanţi", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili, cu exactitate, împrejurările în care a avut loc evenimentul.