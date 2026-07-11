Desertul bunicii e reinterpretat în restaurantele de lux. Pepenele cu pâine de altădată e astăzi infuzat cu sirop de trandafir şi stă în farfurie lângă o spumă de brânză. Sunt şi alte variante exotice pe care clienţii le gustă cu mare poftă.

"Aici avem pepenele nostru infuzat cu apă de trandafir şi fistic!", spune un producător.

E bun, răcoritor şi neobişnuit! Pepenele în combinaţii extravagante câştigă teren la restaurante şi pe internet, în reţete cum nici nu ne-am imaginat!

"Să ne teleportăm puţin în imaginea şi mirosul unei grădini în miez de vară! Am adăugat un strop de sirop de trandafiri în pepenele nostru pentru a-l infuza şi a-i da acel touch personal. Acum venim cu spuma noastră de brânză de capră. Puţină coajă de lime pentru acea prospeţime şi chiar dacă avem elementul crocant fisticul, aici avem nişte chipsuri din orez negru expandat.", explică Monica Văduva, chef bucătar.

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"Eu aş încerca! Am auzit că e bună combinaţia cu feta!", spune un cetăţean.

Pepenele cu pâine rămâne însă în continuare în topuri! O confirmă şi datele platformelor online de livrare.

"Aşa mâncam când eram copil! Străbunica mea spunea, mănâncă, că e bun! Şi aşa a fost!", mărturiseşte o femeie.

Gustarea verii, pâine cu pepene, are concurenţă în această vară! O combinaţie exotică foarte faimoasă în America Latină! Pepene, cu fulgi de chilli şi lime!

"Vânzările de pepene roşu s-au dublat faţă de luna anterioară, vânzări susţinute şi de alte produse precum brânză feta, ricotta, lime şi chilli. Românii experimentează reţete răcoritoare la care adaugă şi fructe precum mango, ananas şi fructe de pădure.", explică Matei Bădescu, director de vânzări supermarket online.

Curioşii mai combină pepenele în această vară şi cu piersică şi oregano sau cu avocado, pentru un prânz răcoritor.