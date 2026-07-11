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Un pensionar de 77 de ani din Galaţi, filmat cum intră pe contrasens pe A7, a rămas fără permis

Un pensionar de 77 de ani din Galaţi, filmat cum intră pe contrasens pe A7, a rămas fără permis - Sursa: Captură foto Facebook/ Robert Tnv
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.07.2026, 21:54 | Modificat la 11.07.2026, 22:00

Un şofer din Galaţi, în vârstă de 77 de ani, care a circulat pe contrasens pe Autostrada A7, a fost identificat de poliţişti după imaginile devenite virale pe reţelele de socializare şi a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile. 

IPJ Vrancea anunţă că, în data de 6 iulie 2026, în urma unei sesizări prin 112, precum şi ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini video în care un autoturism circula pe sensul opus de deplasare pe Autostrada A7 Mizil -  Săbăoani, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A7 Mizil - Săbăoani s-au sesizat din oficiu şi au efectuat verificări pentru identificarea conducătorului auto şi stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Conducătorul autoturismului a fost descoperit, fiind vorba de un bărbat de 77 de ani, din judeţul Galaţi. 

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"Din verificări a reieşit faptul că, la data de 6 iulie 2026, acesta a condus autoturismul pe Autostrada A7, la kilometrul 144, calea 1, circulând pe sensul opus direcţiei de mers. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional, iar exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a fost suspendată pentru o perioadă de 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale", trannsmite IPJ Vrancea

Redactia Observator
Redactia Observator
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