Două Black Hawk, trimise în Maramureş şi Satu Mare. Un incendiu violent a mistuit 50 de hectare de pădure
Imagini spectaculoase surprinse în Maramureş şi Satu Mare.
- Două Black Hawk, trimise în Maramureş şi Satu Mare. Un incendiu violent a mistuit 50 de hectare de pădure
Două elicoptere Black Hawk ale ministerului de interne îi ajută pe pompieri să lupte cu incendiile de vegetaţie. Pompierii şi voluntarii au făcut noapte albă în Nănești, Maramureş, unde focul izbucnit ieri seară a mistuit deja 50 de hectare de pădure.
Chiar mai gravă e situaţia în localitatea Racşa, din Satu Mare, unde suprafaţa de pădure afectată de foc e de trei ori mai mare.
