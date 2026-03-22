Barbarie greu de imaginat la Satu Mare. Doi copii mici au fost găsiţi legaţi de caloriferul din casă. Poliţiştii i-au salvat din întâmplare, chemaţi de vecini să oprească un scandal între părinţi. Aşa au descoperit că metoda brutală era des folosită de adulţi. Ambii sunt anchetaţi penal acum, iar cei mici au ajuns în grija statului.

Poliţiştii le-au descoperit pe surorile de 2, respectiv 4 ani, legate cu frânghii de caloriferul fierbinte din apartament. Tatăl vitreg le făcuse asta.

Autorul barbariei le-a explicat poliţiştilor că a legat copiii de calorifer ca să nu îl încurce când făcea curăţenie în casă. Judecătorul l-a trimis direct în arest şi l-a acuzat de rele tratamente. Mama copiilor este şi anchetată.

Femeia ar fi recurs și ea la imobilizarea celor doi minori, prin legarea acestora de calorifer. Față de aceasta a fost dispuă măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Vecinii cred că ar fi mai bine pentru cele două surori să nu se mai întoarcă în familia care le chinuia.

"Tare slabi copiii. Nu poate să umble niciuna. Şi mereu mergea undeva singură şi copiii nu ştiu unde erau", a povestit o vecină.

Dacă ai cunoştinţă despre astfel de cazuri sună imediat la 112 sau 119, Telefonul Copilului. Cererile de ajutor la telefonul copilului au crescut anul trecut cu 70% faţă de 2024. 11.000 de copii au fost victimele abuzurilor fizice în familie.

Radu Badiu

