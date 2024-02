Vezi și

Alexandra, fetiţa de 9 ani decedată în luna ianuarie, în urma bătăilor crunte aplicate de către mamă, a fost şi o victimă a lipsei de comunicare şi interes a statului. Este concluzia Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției. Cea mai mare vină o poartă psihologul şi asistentul social care s-au ocupat de acest caz de abuz familial în urmă cu un an. Şi şefului Serviciului Public de Asistență Socială o să fie cercetat disciplinar.

Rareş Achiriloaie, preşedinte ANPDCA: Am considerat că nu şi-au făcut foarte bine treaba aici, pe acest domeniu de activitate. De altfel, se face şi această cercetare disciplinară. Mă rog, noi am recomadat-o şi am impus-o acolo ca măsură.

Psihologul l-a considerat un episod izolat

În martie 2023, o educatoare a sesizat autorităţile după ce a văzut pe corpul unei fete în vârstă de 6 ani, semne de violenţă. Era vorba despre sora mijlocie a Alexandrei. DGASPC Galaţi şi Direcţie de Asistenţă Socială a Primăriei şi-au pasat responsabilitatea două luni până când un asistent social a bătut pentru prima dată la uşa familiei. A fost nevoie doar de două vizite ale acestuia pentru a închide cazul. Psihologul a decis că este doar un episod izolat de violenţă, iar fetele trebuie să rămână cu mama lor. În plus, şi Poliţia a deschis iniţial un dosar penal, dar fără vreo concluzie. Nimănui nu i-a trecut prin cap să verifice dacă cele două surori ale victimei, care atunci aveau 8 şi 2 ani, au fost bătute sau abuzate la rândul lor.

Tania Calcan, purt de cuv DGASPC Galaţi: Verificarea medico-legală se face în baza recomandării pe care Poliţia o poate face. Nu angajaţii dumneavoastră intră întâi în contact cu copilul. În acest caz, lucrurile şi evaluările ce s-au întâmplat atunci sunt în desfăşurare.

Petrica Pațilea, purt de cuv Primăria Galaţi: Controlul vizual îl fac oricum, în orice fel de anchetă socială. Angajaţii nu au dreptul să realizeze un control corporal. În momentul în care există o suspiciune, este o monitorizare permanentă a cazului.

Unchiul fetei a sunat prea târziu la 112

Abuzurile mamei, care avea şi probleme psihice, au continuat şi lunile următoare. La începutul anului, femeia şi-a bătut crunt fiica cea mare, care între timp a împlinit 9 ani. Fratele mamei, care locuia în acelaşi apartament cu fetele, a observat că Alexandra nu mai mişcă şi a sunat la 112. Era însă prea târziu. Unchiul şi mătuşa fetelor se află sub control judiciar după ce autorităţile au stabilit că cei doi nu au intervenit pentru a le salva.

Adrian Obreja, reporter Observator: Pe lângă surorile fetiţei ucise de mamă, în plasament se află şi fata mătuşii cu care aceasta trăia în casă. Plasament ilegal, conform avocatului familiei.

Gigel Potrivitu, avocat familie mătușa și unchi fata: S-a dispus de către Direcţia Copilului, poate într-un fel de a-şi spăla păcatele, încredinţarea fetiţei de 9 luni, a unchiului şi mătuşii, unui asistent maternal. Direcţia Copilului nu mai avea motive legale.

Mama criminală se află în continuare în arest preventiv.

