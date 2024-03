Vezi și

Maxim jumătate de metru, aceasta este distanţa dintre un bloc de locuinţe şi o construcţie care se ridică pe strada Rândunelelor din Năvodari. Este vorba despre supraetajarea unui spaţiu comercial care se apropie neplăcut de mult de apartamentele oamenilor.

Vecini:

E abuziv. Eu sunt cea mai afectată, eu stau la 1. Nici nu stiu dacă sunt 20 de cm. Şi plus de asta e risc.

Nu s-a respectat distanţa care este pe planul urbanistic, de un metru jumătate dintre clădirea lor si blocul nostru.

Constructorul are în schimb altă opinie.

Bavaleta Bamu, constructorul pe neta Năvodari: A venit Poliţia Locală, ne-a făcut control la toate actele, sunt în regulă. Dânşii, doamnele sunt la pensie şi nu au ce face.

Noua construcţie nu a primit autorizaţia de la început

Prima cerere a fost respinsă de primăria din Năvodari, dar investitorul a mers mai departe şi a cerut în instanţă dreptul de a înălţa imobilul.

Elena Aftene, primăria Năvodari: Beneficiarul s-a adresat însă instanţei de judecată care i-a dat câştig de cauză şi a obligat Primăria Năvodari la emiterea unui nou certificat de urbanism.

Bavaleta Bamu, constructorul pe neta Năvodari: Am hotărâre judecătorească, am proiect aprobat de primărie, verificat şi de corpul de control de primărie şi ne-a dat ok mai înainte. Ce să fac acum eu?

Locatarii acuză că în spatele aprobărilor este o păcăleală

Femeie: În luna lui octombrie a mers pe scară pe la mine să ceară semnături, ceea ce locatarii, unii fiind mai în vârstă, nu au ştiut, au semnat. În primul rând nu au semnătură de la jumătate plus 1, nu au de la locatarii afectaţi.

Nu ar fi singura problemă din oraş. Inspectorii de stat în construcţii spun că un sfert dintre hotelurile și blocurile aflate în construcție în fața plajei de la Năvodari nu respectă legea. 82 de constructori au fost deja sancţionaţi.

