"Dacă era să auziţi cum urlau animale, nu vă pot spune. Sfârşitul lumii a fost". "Noi nu avem unde sta, nu avem unde dormi", spun localnicii.

La două zile de la potop, ies la suprafaţă nenorocirile. Trupul unui bărbat dat dispărut în Pechea a fost găsit abia ieri la două localităţi distanţă. A fost purtat de ape 6 kilometri.

"L-a văzut în boscheţi acolo. Şi m a chemat "tati, vino că este un om mort" şi cand am venit, am dat de dânsul. L-am adus pe apa în jur de vreo 40-50 de ani", spune un martor.

Oamenii au pierdut totul într-o clipă

Tragedia este cu atât mai mare cu cât sâmbătă şi fratele său şi-a pierdut viaţa. De frică, mai mulţi oameni nu au vrut nici ieri să coboare din podurile locuinţelor. Apele au ajuns în unele zone până la aproape doi metri. Până şi salvatorii au fost în pericol.

Un echipaj de pompieri a fost surprins de viitură noaptea trecută in această maşină. Ei au reuşit să iasă pe geamuri, insa masina au abandonat o in locul in care se afla in acest moment. 12 ore mai târziu, se vede şi asflaltul. Viitura a trecut, însă, în urma ei rămân sute de gospodării distruse.

5.500 de locuinţe au fost avariate numai în judeţul Galaţi. 20 de mii de oameni au fost afectaţi. Acolo unde apele s-au retras, în urma lor a rămas un strat gros de mâl.

"E jalea cea mare. E malul aşa şi apa a fost atât. Nu mai am nimic, totul s-a terminat". "Mobila e toată distrusă! Aşa ceva nu s-a întâmplat niciodată pe aici!", spun sinistraţii.

Ca să vă daţi seama cu ce putere a venit apa în noaptea respectivă, gardurile au fost smulse cu tot cu fundaţia din beton îngropată în pământ. Cu lacrimi în ochi, localnicii recuperează ce mai pot din noroaie.

"Mi-a murit vaca? Doamne, eu o mulgeam şi beam un pahar de lapte. Suntem bătrâni şi era căsuţa curată şi uscată". "Hambarele le-a întors cu spatele în sus în sus, aveam nişte cereale, acum e umplut cu nămol, e otravă. Capra, e moartă într-un coteţ de aici", spun doi soţi.

După potop, doar lacrimi

În casele oamenilor nu a mai rămas absolut nimic. Totul e distrus, acum bătrânii au rămas neputincioşi, aşezaţi pe un scaun care nu a fost luat de ape şi privesc îngroziţi la ceea ce a mai rămas din curte.

Oamenii au dormit pe la rude sau vecini. "Uitaţi, aceasta este dezastrul făcut de apă. Într-o zi jumătate, cât a curs apă, ne-a terminat tot. Patul... nu mai avem unde să dormim, lăzi frigorifice, tot, distrus. Sobele de încălzire se dărâmă. Nu mai avem nimic". "S-a stricat tot, e munca de o viaţă. Cu ce s-o mai iau eu de la capăt acum?", spun localnicii.

Pompierii au mai salvat şi ieri animale care au rămas captive în urma puhoaielor. De sus, imaginile rămase în urma potopului seamănă cu Apocalipsa. În localitatea Bereşti din judeţul Galaţi străzile au fost pur şi simplu înghiţite de puhoaie.

Drumul Naţional 24 care duce spre Bârlad a fost închis între localităţile Vârlezi și Craiesti după ce a fost rupt de viitură.

În judeţul Vaslui, pereţii de pământ de la mai multe case s-au prăbuşit sub puterea viiturii.

"Când am văzut că vine apa, băiatul a luat televizorul şi buletinele şi am plecat la linie. Nenorocire, nenorocire a fost. Băieţii am luat şi i-am dus la vecina, i-am aruncat peste gard. Plângeau săracii de rupeau, că nu ştiau ce se întâmplă", a declarat Ionuţ Daniel Neculiţă.

Aproape 400 de pompieri au intervenit în judeţul Vaslui. Peste 100 de case au fost afectate în localitatea Epureni, iar pe străzi s-au format cratere uriaşe.

