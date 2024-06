69 de liceeni care s-au împrietenit cu inteligenţa artificială au creat acest robot, pe care l-au prezentat la Campionatul Internațional de Robotică din America. Unul dintre creatori este Briana, o adolescentă de 18 ani.

"Am avut multe nopți nedormite şi am lucrat foarte multe ore. Programarea și dezvoltarea de programe care folosesc inteligență artificială, pentru că întâi este nevoie de o persoană reală care să se gandească, să creeze acele lucruri, pentru că inteligență nu poate crea ceva de la zero", a explicat Briana Mușat.

Tinerele creiere strălucite ale României îi liniştesc pe cei care se tem că inteligenţa artificială le va lua locul.

Vezi și

"Inteligență artificială este un termen folosit astăzi la fiecare colț, inclusiv la piaţă, toată lumea vorbește despre AI că și cum ar fi o salvare de la toate răutățile care există, noi ne-am jucat cu AI, în realitate e foarte multă programare care stă în spate. Totul începe de la partea umană, pentru că noi trebuie să fim cei care controlăm ce se întâmplă în robot", a declarat Ionuț Panea, antrenorul echipei de robotică.

Tech Expo, cel mai mare eveniment de tehnologie din România

La cel mai mare eveniment de tehnologie din România, Tech Expo, şi-au spus povestea şi liceenii din echipa Romspace, care au reușit să lanseze cu succes satelitul ROM-3, al doilea aparat românesc construit de elevi care a ajuns pe orbită.

"Am aprofundat partea de fizică și de astrofizică necesară timp de vreo doi ani. Că timp efectiv de construcție a satelitului lucram 3-4 ore pe zi, iar când se apropiau termenele lucrăm chiar și zilele și nopțile cu totul", a spus Filip Bușcu, membru Romspace.

"Suntem într-un moment în care pentru prima oară în istoria umanitătii nu știm cum vor arăta joburile de peste 20 de ani. Creativitatea, partea de creație, de inovație, dar și de emoție, rămâne foarte importantă în joburile de mâine", a declarat Valentin Iordache, director de tehnologie.

Cele două echipe de elevi fac parte din proiectul "100 de tineri pentru dezvoltarea României", iniţiat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ascultaţi manele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰