Cursurile care au reînceput într-o miercuri au lăsat locuri goale în bănci. Prezenţa nu a depăşit 70 la sută în multe şcoli din Bucureşti. Cei mai mulţi elevi au lipsit din clasele primare şi gimnaziu. Părinţii care au prelungit de la ei putere vacanţa copiilor speră să găsească înţelegere la profesori, dar mesajul acestora este dur.

Şcoala începe cu absenţe

"Eu nu am cum să le îngădui, copilul are absenţă, iar ea i se va motiva dacă are documente justificative. Cine le emite, e altceva. Aş încerca pe cât posibil să începem de luni, să terminăm vinerea, şi nu joia, şi cred că ar fi mai profitabil", spune Lucian Popa, director Şcoala Centrală.

"Nu este chiar o idee bună, eu sunt mai exigentă pentru cei de vârste mari, mai ales că suntem într-a 12-a sau a 11-a. Se pierde foarte mult timp din predare şi evaluare. Sunt părinţi care îşi prelungesc uneori şi fără să ceară permisiunea şcolii şi peste termenul stabilit", a precizat Florina Rogalski, dirigintă.

Pe Erica, elevă în clasa a şasea, prima zi de şcoală din 2025 a găsit-o cu clăparii în picioare, la Rânca. "E magnific, mai ales sus e special, e superb. N-am cuvinte! Am venit acum două zile şi mai stăm două zile", spune ea. "Pentru copii, ne bucurăm de soare, de atmosferă, totul plăcut, frumos! Mai rămânem până vineri! Am învoit copiii pentru o vacanţă de neuitat alaturi de noi", spune o mamă.

Instructorii de schi nu au simţit că a început şcoala. Au avut mulţi elevi şi astăzi. Oricum, urmatoarea vacanţa este foarte aproape.

Vacanţa de schi, stabilită în fiecare judeţ în parte, începe pe 10 februarie pentru unii elevi, adică după numai 23 de zile de cursuri. Cele mai multe şcoli iau, însă, pauză de o săptămână, pe 17 februarie, respectiv 24 februarie. Urmează al patrulea modul, până pe 18 aprilie, când vine vacanţa de Paşte. Modulul 5 - de luni, 28 aprilie 2025 pana pe 20 iunie 2025. Până atunci însă, are loc Bacalareatul cu probele orale, la sfârşitul acestei luni, simulările pentru elevii de clasa a opta şi a douăsprezecea, în martie, şi în final Evaluarea Națională și Bacalaureatul în iunie.

