Atacul de la şcoala din Bistriţa este un mare semnal de alarmă. Poliţia ţinuse cursuri anti-bullying chiar în clasa elevului care a atacat cu cuţitul o profesoară şi un coleg. Iar Serviciul Român de Informaţii instruise angajaţii şcolii să recunoască adolescenţi cu tendinţe extremiste. În paralel, ies la iveală informaţii despre elevi care puneau la cale atacuri teroriste în şcoli.

"O notă de eşec întregului sistem", a declarat Vasile Șteopoaie, inspector școlar general Bistriţa-Năsăud.

"Cel mai frecvent nu se face nimic, chiar dacă se cunosc copii problematici", spune Gabriela Groza, psiholog expert judiciar.

Şeful inspectoratului şcolar din Bistriţa şi un expert judiciar fac în câteva cuvinte radiografia atacului. Elevul de 13 ani a ajuns să năvălească în şcoală cu un cuţit, deşi diriginta lui primise un semnal clar de alarmă. Înainte de vacanţa de vară, poliţiştii ţinuseră în clasa agresorului un curs anti-bulying.

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"Colega noastră care a participat la această activitate l-a observat pe minorul respectiv, că stătea în prima bancă şi, ulterior, după şendinţă a relaţionat cu doamna dirigintă şi a întrebat: ''Sunt ceva probleme cu băiatul respectiv?'' Nu, este un băiat fără probleme, nesemnalat, cu rezultate bune la învăţătură", spune Claudiu Jurcan, șef adjunct IPJ Bistriţa-Năsăud.

Atacul de la Bistriţa pare doar vârful icebergului

Profesorii din Transilvania sunt foarte îngrijoraţi de comportamentul unor elevi de şcoală generală. Cu două săptămâni înaintea agresiunii de la şcoală, şefa inspectoratului şcolar Sălaj vorbea despre adolescenţi atraşi de extremişti.

"Se înregistrează fenomene de radicalizare a elevilor, radicalizare a minorilor. Radicalizare de dreapta, neonazistă şi radicalizare islamistă. Să ştiţi că avem minori care chiar au planuri de atacuri teroriste în şcoli!", spune Irina Kovacs, inspector școlar general adjunct la ISJ Sălaj.

Cazurile au ajuns şi în atenţia Serviciului Român de Informaţii.

"Criza identitară, expunerea la mediul incontrolabil, cum este cel virtual pot influenţa atragerea tinerilor în procese de radicalizare", spune Ovidiu Marincea, pdc SRI.

În ultimii doi ani, Serviciul Român de Informații a instruit peste 1.000 de profesori, inspectori şi consilieri școlari din toată țară cum să recunoască elevii atraşi de radicalizare şi extremism violent. Inclusiv angajaţii şcolii unde a avut loc atacul au participat la curs în noiembrie anul trecut.

"Nu putem stabili dacă a fost sau nu eficient. Deocamdată noi am constituit o comisie la nivel de inspectorat care va verifica activitatea din şcoală a consilierilor şcolari şi a dirigintelui", spune Vasile Șteopoaie, inspector școlar general Bistriţa-Năsăud.

În timpul anchetei şi al primei evaluări psihiatrice, elevul care şi-a atacat profesoara şi un coleg cu cuţitul a dezvăluit că plănuise atacul împotriva colegului de etnie romă de opt luni.

Pe lista lui erau încă trei colegi

"Nu a fost percepută ca o persoană care are remuşcări. Nu au fost stări conflictuale cu acel băiat până în prezent. Motivul ar fi fost faptul că-l considera indian", spune Adrian Briciu, procuror șef.

"Trebuie să fie luate în serios toate semnele care pot să pregătească un astfel de atac. Aici este și o coordonare bună sau bine făcută cu serviciile de informații", spune Gabriela Groza, psiholog expert judiciar.

Elevul este internat şi acum la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca împreună cu mama lui. Tatăl său lucrează în străinătate - familia l-a sunat ca să îi spună ce s-a întâmplat şi ce va urma.

Daca expertiza psihiatrică va stabili că elevul era pe deplin conştient de ceea ce a făcut, se va putea întoarce inclusiv la şcoală. Se discută totuşi despre varianta în care ar fi exmatriculat de aici, cu posibilitate de înscriere la altă unitate de învăţământ unde o vreme ar învăţa online.

Şcoala unde a avut loc atacul a rămas închisă astăzi - elevii au făcut ore online, dar, de mâine se întorc în clase.