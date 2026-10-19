Au apărut primele imagini de la atacul din şcoala din Bistriţa. În imagini, se vede cum adolescentul o aşteaptă pe profesoară să iasă din clasă şi începe să o înjunghie fără milă. Unul din elevi încearcă să sară în apărarea dascalului şi este la rândul său atacat. Agresorul s-a ales cu dosar penal pentru tentativă de omor.

În imagini se vede şi cum, imediat după agresiune, elevii ies panicaţi, alergând pe culoare. Un număr de 14 persoane, dintre care 13 elevi şi un adult, au suferit atacuri de panică în urma incidentului produs luni dimineaţa la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, unde un băiat de 13 ani a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev de 12 ani, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud.

Atacuri de panică suferite de copii

Unul dintre copiii care au primit îngrijiri pentru atacurile de panică a fost transportat la spital, având şi un traumatism cranio-cerebral.

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"Pe lângă cele două persoane transportate la spital în primele momente ale intervenţiei, au mai fost evaluate medical 14 persoane, dintre care 13 minori, cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, şi un adult, în vârstă de 55 de ani - atacuri de panică. Triajul şi evaluarea medicală a persoanelor implicate au fost asigurate de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, împreună cu medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU-SMURD Bistriţa. În urma evaluării, un minor în vârstă de 13 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral de gradul 0, a fost transportat la UPU Pediatrie Bistriţa de către un echipaj de prim ajutor SMURD, pentru investigaţii medicale suplimentare", a informat ISU.

În context, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bistriţa-Năsăud a anunţat, printr-un comunicat de presă, că specialiştii săi vor asigura servicii de evaluare psihosocială şi de consiliere psihologică atât pentru victime, cât şi pentru elevul implicat în agresiune.

"Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud s-a autosesizat în urma incidentului grav petrecut astăzi, 19 octombrie 2026, într-o unitate de învăţământ din judeţ, în care un elev ar fi înjunghiat un cadru didactic şi un coleg. În vederea identificării persoanelor implicate în acest incident, instituţia noastră a solicitat sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru a putea interveni, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud va asigura, prin specialiştii săi, servicii de evaluare psihosocială şi de consiliere psihologică atât pentru victime, cât şi pentru elevul implicat în agresiune. Intervenţia urmăreşte identificarea nevoilor emoţionale şi psihosociale ale tuturor celor implicaţi, facilitarea accesului la servicii specializate şi acordarea susţinerii necesare pentru gestionarea consecinţelor acestui eveniment", se precizează în comunicatul DGASPC.

Dosar penal pentru tentativă de omor

Cazul elevului de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, care luni dimineaţa a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev, de 12 ani, a intrat în atenţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, fiind demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat.

"În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor califica", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Elevul revenise din Spania de câţiva ani

Potrivit inspectorului şcolar general Vasile Şteopoaie, elevul care a produs atacul a revenit de câţiva ani din Spania.

Un băiat din clasa unde s-a produs atacul a povestit jurnaliştilor că elevul de 13 ani purta cagulă şi o cască în momentul atacului.

"Avea părul lung şi era îmbrăcat într-un trening. Colegii lui au zis că nu a venit la şcoală în ora aia şi apoi, când s-a sunat (pentru pauză - n.r.), a venit să vadă la noi la uşă. Avea cagulă, cască", a spus acesta.

El a adăugat că, în momentul în care profesoara de matematică a început să strige după ajutor, copiii din clasă au sărit în ajutorul acesteia, l-au împins pe atacator şi au aruncat în el cu diverse obiecte.

Reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud au informat anterior că elevul de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţa, o profesoară şi a rănit şi un coleg.

"În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale", a transmis IPJ.

La faţa locului au intervenit poliţişti din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Biroului de Investigaţii Criminale ale Poliţiei Municipiului Bistriţa, precum şi poliţişti din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale.