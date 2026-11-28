Video Incendiu devastator în Bistrița. O familie a rămas pe drumuri în prag de iarnă
În sezonul rece, incendiile izbucnite din cauza coşurilor de fum sunt tot mai dese. O familie din Bistriţa a rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce flăcările au cuprins locuinţa acesteia.
În ciuda intervenţiei rapide a pompierilor, pagubele materiale sunt uriaşe.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar toţi cei aflaţi în casă au reuşit să iasă la timp.
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