Accident teribil în județul Bistrița-Năsăud. O mamă care îşi ţinea în braţe fiica de trei ani a murit după ce au fost lovite de o maşină pe o trecere de pietoni. Copilul a supravieţuit dar este în comă. Șoferul care a produs accidentul este un tânăr de 27 de ani, care susține că nu le-a văzut la timp și nu a apucat să frâneze. Momentul impactului a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

"Doamne, Maica Domnului! O familie distrusă", spune o vecină.

Este momentul în care tânăra mamă şi fetiţa ei sunt lovite în plin, pe trecerea de pietoni. Cu câteva clipe înainte, femeia îşi parcase propria maşină şi luase copilul în braţe să traverseze spre casa părinţilor săi. A apucat să facă doar câţiva paşi.

Femeia a fost aruncată la zeci de metri

"Cu fetiţa în braţe. Vă daţi seama dacă până acolo a dus-o atâţia metri, ce viteză a putut avea omul ăla. Să nu aibă o frânare, nimic absolut n-a avut", spune un martor.

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"Nicio frână. A parcat să treacă pe trecere şi pe trecere cred că a lovit-o", spune tatăl victimei.

Alertaţi de zgomot, vecinii au cerut ajutor la 112. "Am auzit bubuitura din casă. Am ieşit din baie. Pe aici se mai plimbă cu bicicleta. Am zis: Doamne, ce e?", spune o vecină.

Din păcate, tânăra femeie a fost găsită în stop cardiorespirator şi s-a stins în mâinile medicilor. Grav rănită, fetiţa a fost stabilizată şi dusă la Spitalul din Bistriţa, apoi transferată la Cluj, la Spitalul de Urgenţă pentru copii.

"Aici a copilărit, sigur. Un copil extraordinar. Toată viaţa mea acolo rămâne. E sufletul meu", mai spune tatăl victimei.

Şoferul care a provocat accidentul este un tânăr de 27 de ani. A fost testat pentru consum de alcool şi substanţe interzise, iar ambele rezultate au fost negative. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.