Toamna s-a instalat definitiv, așa că e vremea să ne retragem în cinematografe și să urmărim un film bun. Iar oferta e bogată. La Sibiu începe mâine Astra Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de documentar din Europa. Peste 100 de producții din întreaga lume vor fi proiectate toată săptămâna viitoare.

Între timp, începe în Bucureşti Festivalul de Film de la Cannes. Filmele care au cucerit publicul și criticii de pe Croazetă vin pentru prima oară în România. Nu doar în București, ci și în Timişoara, Cluj-Napoca, Arad şi Iaşi. Printre titluri, puteți urmări "All We Imagine as Light", primul film indian care a câştigat vreodată Grand Prix la Cannes, și "Anora", premiat cu Palme d'Or și deja favorit la Oscar.

Și, dacă tot vorbim despre Oscar, aruncăm o privire și spre Hollywood. Tocmai s-a lansat în România "The Apprentice", cu românul Sebastian Stan în rolul lui Donald Trump. Filmul, care spune povestea ascensiunii fostului președinte în anii '80, a creat mari controverse peste Ocean, unde în mai puțin de o lună Trump află dacă se întoarce sau nu la Casa Albă.

Sunt zile pline și pe scenele Capitalei, pentru că a început Festivalul Național de Teatru. Diseară se joacă, toate cu casa închisă, Antologia Dispariției în regia lui Radu Afrim, Pescărușul și Nora, dar și Dance Me, spectacol invitat din străinătate. Găsiți programul complet al zilelor următoare pe fnt.ro.

Dacă vreți să vedeți o reprezentație inedită, notați în calendar data de 25 octombrie. De Ziua Mondială a Operei, ne întoarcem în trecut și urmărim un recital extraordinar exclusiv cu muzică barocă, în foaierul Operei Naționale București.

Faceți-vă timp și pentru o expoziție emoționantă de fotografie, dedicată persoanelor cu dizabilități, frumuseții lor autentice și imperfecțiunii care ne caracterizează pe toți. Până la sfârșitul lunii, galeria Galateca din București te invită "Să cunoști lumea", într-un proiect inspirat de opera lui Brâncuși.

Diseară, la Art Safari, aflați de ce a pictat Regina Maria doar crini, maci și iriși, într-un tur ghidat special. Iar Muzeul de Artă Recentă din București, care împlinește 6 ani, vă invită la o expoziție care reunește peste 180 de lucrări de artă contemporană românească și 80 de artiști. Sâmbăta viitoare treceți și pe la Muzeul Național al Satului, unde va avea loc un atelier de pâine cu maia.

Nu uităm nici de copii: pe 25 octombrie, e programat Musicalul Eliza, la Teatrul Național de Operetă. O poveste despre copilărie, prietenie și curaj. Iar pe 26 octombrie, cei mici sunt invitați la Atelierul de lectură al Casei Paleologu, să intre în lumea minunată a cărților.

Până atunci, pregătiți-vă pentru un concert memorabil. Formaţia americană Thirty Seconds To Mars revine la București vineri, pe 25 octombrie, la Hala Laminor. Bucurați-vă de frumos!

