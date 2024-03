Vezi și

Zeci de documente obţinute de reporterii Observator arată cum abuzurile din Şcoala "Nicolae Titulescu" erau cunoscute de profesori, directori şi de mai marii din Educaţie încă de acum un an şi jumătate. Dacă se luau măsuri de la prima agresiune, cel puţin alte două fapte extrem de grave nu s-ar mai fi petrecut.

Abuzuri ignorate la Şcoala "Nicolae Titulescu"

Încă din octombrie 2022 s-au făcut petiţii şi note informative despre copilul-problemă din şcoală - cel care şi-a violat un coleg în mai 2022 şi l-a bătut şi umilit pe un altul şapte luni mai târziu. "Am adunat părinţi, am făcut petiţii semnate de majoritatea părinţilor, le-am depus la DGASPC, la Consiliul Local, la Inspectorat, am făcut plângere la Poliţie", mărturiseşte mama elevului bătut şi umilit.

Potrivit actelor, pe 4 octombrie 2022, un profesor de la clasa elevului agresor face o notă către conducerea şcolii. Se plânge că elevul din clasa a V-a loveşte, jigneşte şi ameninţă colegii şi chiar profesorii. Două săptămâni mai târziu, şi dirigintele clasei anunţă oficial directoarea despre comportamentul agresiv al elevului care i-a spus profesoarei de engleză că e un nimic, a distrus mobila din clasă şi şi-a terorizat colegii. Părinţii fac petiţie la Inspectaoratul Şcolar.

Reprezentanţii instituţiei le răspund: "Elevul la care faceţi referire a avut calificativul la purtare BINE. Asta conta. Doamna dirigintă a informat în permanenţă pe mama elevului, mama declarându-se depăşită de situaţie", povesteşte mama elevului bătut şi umilit. Plângerile s-au oprit la inspectorat.

Agresorul era în evidenţa DGASPC Sector 1

"Deşi aveau documentele pe masă încă din octombrie 2022, instituţiile cheie implicate în acest caz nu comentează şi nu răspund atâtor întrebări - ale noastre şi ale părinţilor care-şi duc cu teamă copiii la Şcoala Titulescu. Nici Inspectorul Şcolar General care ştia, prin hârtii şi petiţii, tot ce se petrece, nici Ministerul Educaţiei, care aşteaptă să fie gata ancheta corpului de control", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Mai mult, agresorul era în evidenţa Serviciului Violenţă asupra Copilului de la DGASPC Sector 1. Reprezentanţii institutiei confirmă că ştiu cazul din octombrie 2022. Au pasat însă responsabilitatea: "La acel moment, copilul a fost interviat psihologic. Ulterior, situaţia lui a fost adusă la cunoştinţa DGAPSC Sector 5 pentru oferirea de servicii de consliere psihologică".

"Ţi se pare normal că profesorii de la ore să plece înjuraţi, scuipaţi, jigniţi... Spuneau că nu pot să-mi ţin ora. Iar eu am declaraţiile lor scrise, cu număr de înregistrare la director", adaugă mama elevului bătut şi umilit.

Elevul, mutat din şcoală în ianuarie 2023

Abia pe 5 ianuarie 2023, adică la mai mult de jumătate de an de când şi-a violat un coleg, agresorul a fost mutat din şcoală. Nu la cererea autorităţilor, ci la dorinţa familiei. Dar abuzurile au continuat. "Acum îi aşteaptă pe copiii noştri, după terminarea programului, aici. Are în jur 13 ani, încă nu răspunde penal", mai spune mama elevului bătut şi umilit.

Agresorul a scăpat de acuzaţiile de viol din aceleaşi motiv, era prea mic să răspundă penal. Specialiştii în drept spun că anchetatorii se puteau îndrepta spre conducerea şcolii. "Procurorii ar fi trebuit să se concentreze şi pe identificarea răspunderilor celor care aveau în atribuțiile de serviciu verificarea, supravegherea, paza acelor minori", a declarat Alexandru Chiciu, avocat.

Azi, disperaţi să-şi ştie copiii în siguranţă, părinţii s-au dus la Primăria Sectorului 1 şi au cerut suplimentarea pazei în clasă: "Greşiţi cu siguranţa copiilor noştri! Vă jucaţi cu copiii!" După o oră de discuţii, consilierii au votat unanimitate pentru mai multă siguranţă în şcoală.

"Acum, cu noua conducere a şcolii, trebuie să existe un moment zero, să restartăm tot ce trebuie în şcoala noastră şi în sistem", crede Cătălina Neculau, preşedintele Asociaţiei de Părinţi a şcolii.

Noua directoare a şcolii are mandat până la finalul verii.

