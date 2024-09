Avocatul ieşean, care şi-a mutilat fosta iubită în camera unui hotel, a fost reţinut de procurori. Bărbatul riscă ani grei de închisoare după ce încadrarea faptei s-a schimbat din loviri şi alte violenţe în tentativă de omor. Mama victimei a declarat în exclusivitate pentru Observator că tânăra este în continuare în stare de şoc şi are traume profunde, fizice şi psihice.

"A vrut să mă violeze. Eu l-am împins cu picioarele şi de acolo a pornit violenţa", povesteşte victima avocatului. După ce în urmă cu două săptămâni şi-a desfigurat fosta iubită în bataie, avocatul Dinu Șerban a fost reținut de poliţişti. "Atât am de spus: eu vreau să plătească!", adaugă victima avocatului.

Mărturia mamei victimei avocatului

"Tot sperăm să se facă dreptate. Fata oricum psihic, psihologic nu este bine. I-am dat un mesaj acum, probabil că o se bucure că nu mai are de ce să se teamă. Fata, în primul rând, are leziuni grave. Deci are o pată de sânge pe creier, leziuni la coloană. Fizic, psihic este traumatizată", a declarat mama victimei.

Bărbatul a fost cercetat, iniţial, pentru loviri sau alte violenţe, apoi încadrarea i-a fost schimbată. "Este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor. Inculpatul a fost prezentat Curţii de Apel Iaşi cu propunere de arestare preventivă", a declarat Adina Bocai, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Coşmarul s-a petrecut pe 17 septembrie, în camera unui hotel din centrul Iaşului, unde victima de 34 de ani era cazată. Venise în concediu în ţară şi s-a întâlnit cu avocatul la insistenţele lui. Prima dată au mers la restaurant. Apoi, agresorul a insistat să rămână peste noapte la hotel sub pretextul că locuinţa sa e prea departe.

Arestat pentru tentativă de omor

"Eu m-am dus la toaletă şi după ce am ieşit el era dezbrăcat. S-a urcat pe mine, a vrut să mă violeze. Eu l-am împins cu picioarele şi de acolo a pornit violenţa", povesteşte victima avocatului. Bărbatul era băut, iar refuzul femeii l-a scos din minţi. A lovit-o fără milă cu pumnii şi picioarele, apoi a strâns-o de gât. Cu ultimele puteri victima a reuşit să iasă pe holul hotelului, unde a strigat după ajutor.

"Am plecat din cameră urlând, ţipând. Nimeni nu a ieşit, am cobort cele două etaje până la parter. Când mă uit în oglindă am impresia că sunt un monstru", adaugă victima avocatului. După atacul brutal, bărbatul a fost încătuşat şi dus la psihiatrie, însă a ieşit la scurt timp.

La aflarea veştii că avocatul a fost eliberat, femeia a suferit un nou şoc. "Nu doarme în ultimul timp, nu se poate odihni. Veşnic visează ce s-a întâmplat", adaugă mama victimei.

Nu este prima dată când avocatul şi-a pierdut controlul. În iulie, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor după ce s-a certat cu un vecin pe un loc de parcare şi l-a lovit în cap cu o cazma.

