Weekendul de vis a început a început cu un trafic de coşmar. Şoferii care au luat-o pe DN1 spre staţiunile de munte s-au împotmolit înainte să ajungă la Nistoreşti. Încă de dimineaţă, coloana de maşini se întindea pe 20 de kilometri. Cu ochii la aplicaţiile de trafic, oamenii au privit neputincioşi cum timpii de aşteptare cresc.

"La şapte de la Constanţa am plecat. Nici acum nu am ajuns la Predeal. Trei ore de când am intrat pe centură în Bucureşti. Şi apoi trei ore de la Comarnic, apoi, patru, apoi cinci!", spune un şofer. "De la Olteniţa şi am făcut şase ore. Nu mai venim niciodată! Mai avem o oră şi jumătate până la Braşov", spune alt şofer. "Noi suntem obişnuiţi. Problema e cu el, în spate. Cu copilul. Nu mai poate, săracul!", mai spune un alt şofer.

Cât faci din Bucureşti până în Predeal cu maşina

Vezi și

EXPERIMENT: Am plecat din Bucureşti spre Predeal dimineață, la ora 8 şi jumătate. Iniţial, aplicaţia de trafic ne arăta că vom ajunge aici în trei ore. Nu a fost cazul. Este acum 16:27. Deci opt ore petrecute pe drum. Opt ore am fi făcut şi dacă porneam din Timişoara spre staţiunile de schi din jurul Salzburg, în Austria. Şoferii exasperaţi au avut suficient timp să îşi verse nervii pe reţelele de socializare.

Gluma virală a zilei a fost că degeaba am intrat în Schengen, dacă încă stăm trei ore la Comarnic. Din haosul de pe şosele, turiştii au intrat direct în haosul de pe pârtii. În căutarea distracţiei, nimeni nu mai respectă nicio regulă. Copii sau adulţi care nu ştiu să stăpânească o sanie aleg totuşi să coboare pe ea în viteză. Şi se pun atât pe ei, cât şi pe alţii în pericol.

Salvamontul a înregistrat un record negativ

După ce, ieri, în Predeal, un adolescent a fost secerat de o sanie venită în viteză, astăzi a venit rândul unui schior. Şi în acest caz, vinovatul a fugit. "A venit cineva cu o sanie şi l-a doborât instant pe tânărul băiat", a spus un martor.

"După cum puteţi observa în spatele meu încă sunt turişti şi la ora aceasta care vin să se dea cu sania. Nu respectă din păcate condiţiile meteo. Este gheaţă pe jos. Ei urcă până în vârful pârtiei, nu respectă nici zona delimitată pentru sănii. Vin în viteză, nu pot să controleze aceste sănii şi reprezintă un adevărat pericol", explică Sebastian Marinescu, Salvamont Braşov.

Alţii încă se dau pe derdeluş cu folia de plastic, ori se plimbă pe pârtii în şlapi de iarnă. În aceste condiţii, Salvamontul a înregistrat un record negativ. A primit, ieri, la nivel naţional, 161 de apeluri de urgenţă - cele mai multe din istoria salvatorilor. 100 dintre victimele la care au ajuns au avut nevoie de spitalizare, unii având inclusiv fracturi de membre sau de coloană.

Salvamontiştii amintesc că în cazul unui accident pe pârtie, cei din jur au obligaţia de a acorda ajutor victimei. În cazul în care aceasta este în stare gravă, nu trebuie mişcată de pe loc, ci protejată până la sosirea salvatorilor.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să refolosiţi mâncarea după sărbători? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰