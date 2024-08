Tânăra de 15 ani a vrut să facă fotografia perfectă, fără să ţină cont de pericole. Fata se plimba cu tortineta, cu prietenele ei, când a luat decizia nefastă de a se urca pe unul dintre vagoanele de marfă.

La un pas de moarte pentru un selfie

"Spunea că se urcă pe tren, celelalte spuneau nu te urca, nu te urca şi zice: fac un selfie", povesteşte o femeie. Convinsă că nu păţeşte nimic, pentru că vagonul de marfă nu era ataşat de locomotivă, fata s-a urcat pe tren. Cum garnitura se afla sub firele de tensiune, s-a produs un arc electric, de 27.000 de volţi.

Zgomotul a fost atât de puternic încât locuitorii din zonă au venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat. "O bubuitură, eu eram aici, în spate. Eram cu pătura la mine, am stins urgent. M-am şi ars la mână. Şi ce am putut, am salvat", spune un bărbat. "Era căzută jos, acolo, şi acoperită de vecinul. Nu ştiu ce a fost în capul lor", adaugă un alt martor.

Când au văzut ce se întâmplă, prietenele ei au vrut să urce pe vagon să o ajute. Au fost oprite în ultimul moment de martori, iar asta le-a salvat. "Le-am strigat pe colegele ei să nu se urce sus. Voiau să urce şi ele", povesteşte un martor.

Fata este în stare gravă, cu arsuri pe jumătate din corp. "Pacienta este internată pe Secţia ATI. Este instabilă din punct de vedere hermodinamic, pe suport ventilator, un prognostic rezervat", a declarat Cătălin Hreniuc, director medical Spitalul Judeţean Arad.

Pentru că în spitalele de adulţi din Timişoara nu poate fi tratată, având doar 15 ani, iar în vestul ţării nu sunt secţii de arşi pentru copii, adolescenta a fost transferată cu avionul la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

Din nefericire, nu este singurul accident de acest fel. Cu mai puţin de două săptămâni în urmă, un tânăr de 19 ani a suferit arsuri pe 70 la sută din corp, după ce a urcat pe un vagon de tren. "Este dorinţa de a ieşi în evidenţă cu ceva. Putem vorbi despre tulburare de personalitate de tip antisocial. El are o lipsă totală de interes faţă de propria sa siguranţă", explică Ramona Pantea, psiholog.

În ciuda avertismentelor angajaţilor CFR, nimic nu pare să îi oprească pe adolescenţi să îşi rişte viaţa urcându-se pe tren. În ultimii ani au fost peste 90 de cazuri.

