Elicopterul rebelilor Houthi ajunge primul la bordul „Galaxy Leader“. Bărbaţi înarmaţi coboară rapid şi ocupă poziţii strategice. Simultan, primele şalupe se postează lângă navă. Antrenaţi pentru astfel de misiuni, atacatorii pătrund în cabina căpitanului în câteva secunde. Marinarii nu opun rezistenţă.

Mesajul transmis de soţia marinarului

Membrii grupării Houthi cercetează apoi vasul pentru a descoperi toţi membri echipajului. Printre ei şi românul Ciprian Soare, ofiţer electrician la bordul navei. Bărbatul muncea în domeniu de mai bine de 5 ani şi se afla deja la al şaselea contract. Trebuia să petreacă 4 luni la bordul „Galaxy Leader“. Ultima oară a luat legătura cu familia sâmbătă. "Este un om extraordinar de bun şi liniştit. Dumnezeu are grijă de oameni ca el. Cred că acolo se ţine bine pe poziţii. Este puternic!", a declarat Denisa Soare, soția marinarului român.

Familia marinarului capturat s-a uitat cu groază la filmul capturării navei. "Am văzut şi eu filmarea aia când atacau nava, nu am nicio noutate. Ţin legătura cu cei de la minister, cu ambasada. Noi am crezut că sunt luate de pe Internet sau ceva. Par dintr-un film", a declarat Denisa Soare, soția marinarului român. "El a mai trecut, a mai făcut zona aceea. A fost totul liniştit, totul bine. Nicio clipă nu ne-am gândit că din cauza războiului să se întâmple aşa ceva", a declarat Florentina Soare, mama marinarului.

25 de marinari din Filipine, Bulgaria, Ucraina, România şi Mexic au fost luaţi ostatici. Codul islamic interzice astfel de practici, însă, în cazul în care se întâmplă, religia îi obligă pe rebelii din Yemen să nu le facă vreun rău prizonierilor. Trebuie să li se dea haine şi să fie hrăniţi. Demonstraţia de forţă a grupării militante yemenite a fost făcută ca un răspuns la atacarea Fâşiei Gaza de către Israel. Nava „Galaxy Leader“ a plecat din portul Korfez, din Turcia, şi se îndrepta spre India. În Marea Roşie nava nu a mai apucat să ajungă la strâmtoarea Bab el-Mandeb. După capturare, rebelii au arborat steagurile statelor Palestina şi Yemen. Rebelii Houthi au escortat nava până în portul Al Hudaydah, unul din cele mai mari din Yemen.

Incidentul din Marea Roşie a declanşat reacţii la nivel internaţional. Japonia cere sprijinul mai multor state arabe pentru eliberarea ostaticilor şi recuperarea navei. Iar America a condamnat ferm incidentul. "Capturarea de către Houthi a navei „Galaxy Leader“ în Marea Roşie este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional. Cerem eliberarea imediată a navei şi echipajului", a declarat Matthew Miller, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.

Între timp, Israel continuă să arate cu degetul spre Iran. "Acele acuzații (n.r. despre implicarea Iranului în confiscarea unei nave în Marea Roșie) sunt nule și este rezultatul situației complicate cu care se luptă regimul sionist", a declarat Nasser Kanaani, purtător de cuvânt al ministerului iranian de Externe. Patronul israelian al „Galaxy Leader“ a decis ieri schimbarea traseelor pentru alte două nave care trebuiau să treacă prin Marea Roşie. De altfel, tot mai multe nave comericiale încep să ocolească zona unde a fost capturată ambarcaţiunea sub pavilion Bahamas.

