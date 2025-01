"Nu am avut nicio legătură cu Statele Unite". Asta spunea, în urmă cu fix doi ani, Marius Lazăr, fondatorul grupării de motociclişti Hells Angels din România, pe aeroportul Otopeni. Individul, extrem de periculos, era în acel moment predat americanilor care îl vânau deja de câţiva ani. O echipă de şerifi US Marshhals şi un avion au ajuns atunci special în România pentru extrădarea românului. Lazăr a aterizat în Texas, unde a început procesul. Judecatorii americani au dictat pentru liderul Hells Angels 25 de ani de închisoare. El a fost judecat în baza legii RICO, facută special pentru a distruge mafia din anii '70.

Gruparea Hells Angels a fost înfiinţată în California în anii '40 de foşti militari

În documentul publicat de procuratura americană, agenţii spun că Marius Lazăr punea la cale un transport de 400 de kilograme de cocaină, împreună cu doi lideri Hells Angels din Noua Zeeland, şi două asasinate la comandă. Vizaţi ar fi fost rivali din România. Ce nu ştia Lazăr era că negocia cu un ofiţer sub acoperire care i-a urmărit toate mişcările şi a strâns împotriva lui probe de necontestat. "Aveam indicii clare că pot să se organizeze foarte repede şi să reacţioneze violent dacă nu înţeleg ce se întâmplă", spune un ofiţer Antidrog.

Planurile criminale au fost cumpărate cu cel puţin un milion de dolari, arată procurorii americani. Cei doi complici ai lui Marius Lazăr au dispărut şi sunt pe lista celor mai căutati oameni de autorităţi din întraga lume. Au în cazier zeci de arestări, multe pentru violenţe extreme. Înainte să ajungă pe mâna justiţiei americane, Marius Lazăr a încercat să fenteze extrădarea prin tot felul de tertipuri. Pledoaria n-a ţinut.

Gruparea Hells Angels a fost înfiinţată în California în anii '40 de foşti militari. Acum are 230 de filiale, cea mai rău famată fiind cea din Noua Zeelandă. Gruparea a ajuns astăzi un pol al crimei organizate mondiale. În România clubul numără câteva sute de membri. În urmă cu un an şi jumătate, gruparea a fost implicată într-un atac mafiot în Capitală. Un cunoscut patron de restaurante a fost lovit cu un ciocan, înjunghiat şi împuşcat, pe terasa unui local, sub privirile clienţilor. Cei 12 agresori ar fi membri ai grupării Hells Angels.

