Chiar dacă scopul pentru care au ajuns pe litoral este altul, tinerii nu pot rata pentru nimic în lume un nou episod din Insula Iubirii. "Prima dată nu am înţeles glumele de la colegii de la muncă şi am zis că dacă tot.. să fiu la curent, şi acum de distracţie", ne spune o clientă.

Proprietarii de restaurante, baruri sau cafenele se gândesc deja cum vor face faţă finalei. Cum au văzut că se confruntă cu un fenomen - Fenomenul Insula Iubirii - au început deja să se pregătească pentru un volum mai mare al clienţielor: ecrane mai mari, suplimentarea personalului, dar şi iniţiative noi pentru a-i surprinde pe cei care le trec pragul.

Succes pentru terase

"După ce am postat primul eveniment la care au participat peste 100 de persoane, în următoarea seară nu am mai apucat să postăm nimic pentru că telefoanele au început să sune. Pe 28 august am înţeles că este marea finală. Vom pune la dispoziţie peste 1.000 de locuri, vom pregăti surprize, vom avea un DJ invitat, o trup de Cabaret, de dans şi altele rămân nespuse", mărturiseşte Marius Balaban, administrator de locaţie.

Replicile savuroase ale personajelor din emisiune au devenit subiectul principal de discuţie în grupurile de prieteni. Mulţi aleg să îşi rezerve o masă la o terasă pentru că simt că în acest mod se pot teleporta mai uşor, direct pe insulă. "E plictisitor acasă şi e mult mai interactiv aici. Mai bem şi un suc.. decât acasă, singuri pe canapea", spun clienţii.

Cei care nu au reuşit să prindă o masă disponibilă pentru aseară, mai au la dispoziţie încă 4 zile pentru a încerca să găsească un loc liber pentru episodul 13, care se va difuza luni, la ora 20:30, la Antena 1.

