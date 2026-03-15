A ieşit să bată mingea pe terenul de fotbal din comună împreună cu tatăl lui şi acum e în comă indusă, la spital. Un copil de 13 ani din Timiş este în stare critică după ce o poartă de metal neancorată s-a prăbuşit peste el. Localnicii se plâng că baza sportivă e sat fără câini. Primarul spune că victima nu avea ce să caute pe teren.

După înserat, Lucas, tatăl său şi un verişor mai mic de-al băiatului au ieşit să bată mingea pe terenul pe care joacă echipa de fotbal din comuna timişeană Cenad. Un gest copilăresc a transformat într-o clipită distracţia într-un coşmar. Tatăl lui Lucas a privit neputincios scenele de groază.

Băiatul a încercat să marcheze un gol prin această poartă de antrenament. După şut a fugit să recupereze mingea iar din mers a sărit şi s-a prins cu mâinile de bara porţii. În acel moment poarta a căzut peste el. Aceste porţi nu sunt fixate în pământ, iar la o simplă atingere se pot mişca.

"Din fuga aia a fost prima dată când a pus mâinile pe poartă. Nu-i prinsă poarta în beton, nu-i prinsă în nimic, e pusă doar pe iarbă", a declarat mama băiatului, Dana.

Strivit sub privirile tatălui

Poarta grea de peste 100 de kilograme s-a prăvălit peste copil şi l-a strivit. Salvatorii l-au dus la spital mai mult mort decât viu.

"Copilul a fost operat. Prea mari speranţe nu mi-au dat doctorii. E în comă indusă de medici timp de trei zile", a mai spus mama băiatului.

Oamenii locului cred că baza sportivă trebuie păzită. Poate aşa nu se vor mai întâmpla accidente.

"Da, şi normal, că se poate intra, uitaţi...Au lăsat porţile cum au fost lăsate şi copiii s-au jucat pe ele". "Putea să fie copilul meu. Putea să fie copilul oricui...Non stop, da", spun localnicii.

Primarul spune că victima nu avea ce căuta pe terenul de fotbal.

"Stadionul nu are o destinaţie deschisă tinerilor. Nu am putut controla intrarea copiilor în acest loc. Porţile sunt închise astăzi, deschise mâine. Acele porţi sunt cu destinaţie pentru antrenamente. De ce au ajuns în mijlocul terenului eu nu aş putea să spun pentru că oricine poate să sară un gard sau să intre abuziv să mute porţile. Este destul de simplu, fiind porţi mobile, să fie ridicate de 3-4 copii şi mutate unde le face lor plăcere", a declarat Andrei Tița, primar comuna Cenad.

Poliția a deschis un dosar penal și încearcă să stabilească cine e de vină pentru cele întâmplate. Primarul s-a angajat că va scoate toate porţile mobile de pe teren.

Acum doi ani, în Bihor, un băiat de 6 ani a ajuns în comă după ce a fost strivit tot de o poartă de fotbal, neancorată. Darius şi-a revenit miraculos şi acum e bine. Nici la un an şi o lună de la accident Parchetul Salonta nu terminase ancheta.

