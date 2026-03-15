Momente dramatice în Timiş. Un băiat de 13 ani din comuna Cenad a ajuns în stare gravă la spital, inconştient, după ce o poartă de fotbal s-a prăbuşit peste el.

Copilul era pe teren împreună cu tatăl său. La un moment dat, adolescentul s-ar fi agăţat de bara porţii şi ar fi început să se legene. În câteva clipe, structura metalică s-a desprins şi l-a lovit în zona capului. Tatăl lui a fost primul care a încercat să îl ajute şi a sunat imediat la 112, iar băiatul a fost dus de urgenţă la spital.

Incidentul nu e izolat. Acum doi ani, un alt băieţel de doar 6 ani din Bihor a ajuns în comă după ce a fost strivit tot de o poartă de fotbal, neancorată. Copilul a fost internat la terapie intensivă şi operat de urgenţă pe creier.

Alexandra Paraschiv

