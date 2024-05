Vezi și

"Nu am crezut ca o sa vad vreodata in Parlament asa ceva, dar uite ca am vazut. Este incalificabil", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României. După ce a confundat Parlamentul cu ringul de box, deputatul Dan Vîlceanu s-a ales cu sancţiunea maximă din Regulament. În următoarele 6 luni va primi doar o jumătate din indemnizatie, iar timpul pentru interventii i-a fost redus la 10 secunde pentru fiecare sedintă de plen. "Avea asa o privire fixă, crispată, a unui om... În momentul în care eu am incercat sa îl linistesc, vorbeai cu un om care era iesit din minti", a declarat Florin Roman, deputat PNL.

Oamenii din Gorj sunt socati după scenele violente din Parlament

Florin Roman, deputatul muşcat de nas si lovit cu genunchiul în plină figură, asteaptă acum un certificat de la Institutul de Medicina Legală. Va depune apoi o plângere penală pe numele fostului ministru de Finante - pe care il acuză de ultraj, ameninţare, loviri si alte violenţe. "Gestul domnului Vilceanu nu trebuie lasat nesanctionat. Un demnitar al statului nu se poate comporta in mod huliganic ca domnul Vilceanu", a declarat Florin Roman, deputat PNL. Presedintele si premierul au reactionat si ei după răfuiala din Parlament. "Avem evenimente nedorite, din pacate 'Made in Romania'. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul Romaniei", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României.

"Îmi pare bine ca pe timpul meu nu s-au intamplat astfel de cazuri. E de cascadorii rasului", a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. "Este absolut inuman, inacceptabil. Avem nevoie de unitate, nu de dezbinare! De la nivelul Parlamentului Romaniei sa vii cu o astfel de atitudine este inacceptabil, nu ai ce sa comentezi", a declarat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL. Dan Vîlceanu se află acum la al doilea mandat de deputat în Gorj. Anul trecut, filiala judeţeană a votat excluderea lui din partid, dar decizia nu a fost validată în consiliul naţional. Asta înseamnă că, în acte, este încă membru PNL.

Oamenii din Gorj sunt socati după scenele violente din Parlament. "Se lupta intre ei pentru putere si pentru ciolan. Copiii, generatia urmatoare, daca se uita la asa ceva?!", spune un bărbat. "Il musca de nas! Foarte urat, un gest foarte urat! În loc sa lupte pentru toti cetatenii din judetul Gorj, sa faca ceva, ei se musca ei intre ei", spune un alt bărbat. Parlamentul a devenit în ultima vreme scena unor răfuieli, mai ceva ca în găştile de cartier. "Nu e o stire cand un caine musca un om. Este o stire cand un om musca un caine. Societatea si mediul politic se incarca cu foarte multa tensiune inutila care genereaza acte de violenta", a declarat Valeriu Turcan, analist politic.

