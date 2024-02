Vezi și

Incendiul a izbucnit aproape de miezul nopţii în interiorul magazinului de piese auto. În doar câteva clipe, focul s-a extins şi la hala unde erau depozitate piesele. Localnicii, speriaţi, au dat imediat alarma la 112, după ce au văzut flăcările uriaşe, de câţiva metri înălţime.

Martor: Da, am văzut de aia am şi sunat. Vă daţi seama că suntem aici in bloc.

Reporter: Erau flăcările mari?

Martor: Da, bineînţeles că erau destul de mari. Eu am venit de la schimbul doi, era 11 şi 5. Am ieşit din bloc cu căţeluşii până aici şi m-am uitat m-am speriat când am văzut flăcările

Martor: Nu aveai cum să te apropii că luaseră până şi maşinile foc de aici din faţă. Ardeau în spate la portbagaj era flacără şi au stins bieţii pompieri

Martor: Erau flăcări mari şi luaseră şi prin spate pe acolo între clădirea asta şi cealaltă

Pompierii s-au luptat zeci de minute cu flăcările

Dn fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Locotenent Ionut Tunaru-Purtător de cuvânt ISU Argeș: Din păcate două autoturisme din faţa obiectivului au fost afectate de incendiu. unul a fost salvat oportun din service, adică acesta fiind evacuat. Nu au fost victime. La prima evacuare a forţelor de intervenţie undeva la 80 de metri pătraţi. reuşind totodată să salveze şi birourile de la nivelul superior al constucţiei din apropiere

Incendiul s-ar fi produs din cauza unui scurt circuit produs în interiorul magazinului, însă pompierii fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate dacă aceasta este cauza izbucnirii flăcărilor.

