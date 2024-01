Potrivit ISU Dolj, bărbatul dorea să pescuiască, însă s-a dezechilibrat şi a căzut în apă, moment în care a fost auzit de Marian Rădoacă, care, aflat în timpul său liber, împreună cu soţia şi cei doi copii se plimba pe aleile parcului din Caracal.

"Profitând de vremea frumoasă din ziua de 28 ianuarie, colegul nostru s-a hotărât să petreacă câteva ore, alături de familie, plimbându-se prin Parcul 'Constantin Poroineanu', din Caracal, oraşul în care locuiesc socrii la care obişnuieşte să meargă în weekend. În timpul plimbării pe aleile parcului, în apropierea unui pod, a auzit strigătele de ajutor ale unui bărbat, căzut în apa îngheţată şi prins sub un grilaj în zona de colectare şi deversarea a lacului artificial din parc. Fără să stea prea mult pe gânduri, s-a apropiat rapid să vadă ce se întâmplă. La faţa locului erau mai multe persoane şi, după ce a aflat că incidentul fusese deja anunţat la 112, a coborât de pe pod pentru a-l salva pe bărbatul căzut", informează ISU Dolj.

Operaţiunea a fost dificilă din cauza curenţilor

Pompierul a povestit că încercarea nu a reuşit din primul moment din cauza curenţilor puternici, cel căzut putând în orice moment să fie tras pe tuburile de deversare.

"Bărbatul nu a reuşit prima dată să se agaţe de mâna mea, iar pericolul devenise din ce în ce mai mare, apa fiind rece, motiv pentru care a intrat în panică, dezechilibrându-se, moment în care a fost tras de curenţii apei în interiorul tubului de deversare. Din instinct, mi-am aruncat geaca şi telefoanele, i-am zis soţiei să ia copii şi să plece mai departe, neştiind ce va urma în clipele următoare. Am intrat fără să ezit în apa rece ca gheaţa, doar cu gândul de a salva. Am coborât în cascadă, după care am urmat cursul apei în canalul de deversare, până sub podul unde se afla persoana căzută, am apucat-o rapid de mână strângând-o şi trăgând-o cu putere spre mine. Împreună, am ieşit pe malul lacului, unde ne aşteptau colegii pompieri, veniţi să acorde primul ajutor medical calificat", a povestit pompierul salvator.

Marian este de 19 ani pompier

În urma incidentului, şi fiica pompierului a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza sperieturii şi şocului suferite în acele momente.

Marian Rădoacă lucrează ca pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al judeţului Dolj de 19 ani şi susţine că meseria de salvator l-a modelat în bine, dovadă fiind şi gestul pe care l-a făcut, din instinct, atunci când destinul i-a scos în cale proba vieţii.

