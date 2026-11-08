Un alt caz şocant, care a ţinut pe jar autorităţile din Capitală seara trecută. Şi ca să înţelegeţi cazul complet, trebuie să dăm puţin timpul înapoi. Totul a pornit, de fapt, din Giurgiu, unde un adolescent de 16 ani a fost bătut de trei tineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe fondul unui conflict mai vechi. Tânărul a ajuns, în cele din urmă, la Spitalul Marie Curie, din Bucureşti, unde a avut nevoie de îngrijiri urgente. În acelaşi timp, însă, tatăl băiatului voia să se facă dreptate în cazul fiului său. Însă nu s-a întâmplat aşa. Nemulţumit de modul în care poliţiştii au gestionat cazul, bărbatul s-a urcat noaptea trecută într-un copac din faţa spitalului, unde a stat timp de cinci ore.

Cei trei l-ar fi lovit pe adolescent în repetate rânduri și s-ar fi oprit abia în momentul în care o mașină a trecut prin zonă. Mai apoi, băiatul a reușit să ajungă acasă, însă era plin de răni. Ulterior, a fost transportat la Spitalul Marie Curie din Capitală, unde a rămas internat la secția ORL, cu mai multe traumatisme.

Gestul disperat al tatălui

Dar, în prezent, starea lui este stabilă. La aproximativ 24 de ore de la incident, rudele adolescentului au acuzat polițiștii din localitate că nu ar fi intervenit suficient pentru a rezolva conflictul. Mai apoi situația a escaladat, iar tatăl băiatului s-a urcat într-un copac în fața spitalului Marie Curie și a amenințat că se aruncă. Cazul este în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu iar cercetările continuă.

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Rudele adolescentului de 16 ani şi-au petrecut întreaga noapte la spital.

"Băiatul când s-a întros să vină acasă, ăştia l-au luat pe la spate, i-au dat în cap de l-au pus jos, i-a dat pumni şi picioare, i-a scos dinţii din gură, i-a rupt nasul, băiatul e grav acum. Nu poate să vorbească, nu poate să mănânce, nici ochii deschişi nu poate să îi ţină. Ok, nu-i arestezi pe viaţă, dar 24 de ore trebuia să fie reţinuţi", a declarat verişoara băiatului.