Polonia este în doliu după atacul armat de seara trecută! Un individ a deschis focul, dintr-o maşină, în Piaţa Centrală din Cracovia. Bărbatul a tras, la întâmplare, zeci de focuri, în turişti şi localnici. Bilanţul atacului este sumbru: 6 oameni au murit pe loc, iar cel puţin 16 au fost răniţi. Printre victime nu se numără români. După ce l-au reţinut pe individ, autorităţile poloneze au descoperit şi alte detalii înfiorătoare: înainte să omoare oameni la întâmplare, şi-ar fi omorât şi rudele. Tânărul de 25 ani avea convingeri ultra-naționaliste si ar fi fost inspirat de ideologii de extremă dreapta. Sute de oameni, printre care şi români, au fost martorii masacrului.

Cursa nebună a început puţin după ora 3 după amiază. O maşină neagră a pătruns în Piaţa Centrală, iar o ploaie de gloanţe s-a abătut asupra sutelor de oameni care stăteau la terase sau se plimbau cu trăsurile trase de cai.

Localnicii şi turiştii au fost vânaţi fără milă

Cei surprinşi în magazine abia au avut timp să se pună la adăpost. Cel puţin şase persoane - patru femei şi doi bărbaţi - au fost ucise. Printre ele - un britanic, trei cetăţeni polonezi şi alte două persoane a căror identitate nu a fost încă stabilită. Alţi 16 oameni au fost răniţi. 12 sunt acum în stare gravă. "Nu se vede niciun ofiţer de poliţie. Se văd doar cadavre întinse pe jos, oameni răniți, elicoptere care aterizează, echipaje de ambulanță", spun martorii.

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Primele echipaje de poliţie care au răspuns la apelurile de urgenţă au început urmărirea suspectului, care a continuat să tragă la întâmplare înspre oamenii aflaţi pe trotuare. "Poliția a deschis focul împotriva lui. De asemenea, a ripostat asupra ofițerilor. A fost rănit, arestat și transportat la un spital din Cracovia", mai spun martorii.

Jurnalistul român Cristi Scutariu, care se afla în oraş pentru un meci de fotbal, a scăpat ca prin minune. "Eu am auzit sunetele. Eu eram în drum spre piață. Mai aveam câteva sute de metri să ajung dintr-o alee care dă direct în piață și, evident, m-am întors. În clipa aia, toată lumea fugea pe toate străzile în direcția opusă pieței. Lumea se adăpostea prin magazine, scări de bloc și, surprinzător și din fericire, imediat, la câteva minute, la 5 minute, au apărut foarte multe mașini de poliție", a mărturisit Cristi Scutariu.

Cine este atacatorul din Cracovia

Ulterior, poliţiştii au dezvăluit şi identitatea atacatorului, Michal O, un cetăţean polonez, de 25 de ani. "Totul indică faptul că atacatorul a fost influențat de ideologia de extremă dreaptă, o chestiune care va face, de asemenea, obiectul unei anchete", a declarat ministrul de Interne, Marcin Kierwinski.

Presa din Polonia citeaza persoane care îl cunoşteau pe atacator. "Era liniștit, retras, manifesta un interes moderat pentru simbolurile militare din cel de-Al Doilea Război Mondial, îi plăcea să poarte uniforme militare și avea vederi de dreapta. Tatăl său practică tirul sportiv la un club de profil", au declarat cunoscuţii săi.

După atac, alte detalii înfiorătoare au ieşit la suprafaţă. Făptașul - atât el, cât și familia sa - deținea arme. În special, arme de foc automate. "Avem confirmarea: Două femei și un bărbat au fost găsiţi morţi în casa făptașului", a transmis Donald Tusk.

Ar fi vorba chiar despre părinţii şi sora individului, pe care i-ar fi omorât înainte de atacul armat din Piaţa Centrală. Turiştii sunt încă şocaţi de cele întâmplate.

Atacurile armate sunt rare în Polonia

Atacurile armate sunt rare în Polonia, unde deținerea de arme este strict reglementată. Donald Tusk a anunțat că Polonia va ține două zile de doliu național duminică și luni, în urma atacului armat.