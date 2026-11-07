Un nou caz de violenţă domestică aduce o tânără mamă pe patul de spital. Femeia de 34 de ani, din Caracal, a fost înjunghiată în plină stradă de soţul de care încerca să divorţeze. Poliţia stabilise încă de acum o lună că femeia era în pericol iminent, dar asta nu a protejat-o. Tânăra mamă avea ordin de protecţie împotriva agresorului. Individul cercetat acum pentru tentativă de omor este cadru militar şi a trecut cu succes ultima evaluare psihologică, din primăvară.

Atacul a fost fulgerător. Femeia de 34 de ani a fost înjunghiată cu o furie extremă, puţin după ora 6 aseară, în plină stradă. Agresorul este soţul de care tânăra mamă încerca să scape. "În maşină a luat-o la bătaie. A sărit în faţa unei maşini. Şi a mai tăvălit-o el, a târât-o pe stradă, nu ştiu ce i-a mai făcut. Au salvat-o băieţii ăia şi el era grămadă să intre în maşina băieţilor ălora peste ea, să o taie!", spune o vecină. Individul de 44 de ani, cadru militar de 20 de ani în Caracal, şi-a înjunghiat soţia în zona gâtului şi apoi a fugit. Îngroziţi de ţipete, martorii au sunat la 112. Lory, aşa cum îi spun prietenii, a fost dusă de urgenţă la spital. A scăpat ca prin minune cu viaţă.

Ancheta a fost preluată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

"Nu este nevoie de intervenţie chirurgicală. Starea pacientei, în momentul de faţă, este stabilă", a declarat Cosmin Floreanu, director spital Slatina. Atacul a fost unul planificat, spun martorii. Deşi individul avea un ordin de protecţie şi nu avea voie să se apropie de soţia lui, a reuşit să o convingă pe femeie să meargă să discute cu el. "El a chemat-o să vorbească cu ea de copil. Am înţeles că el se învoise de la unitate la ora 2. Deci a fost premeditată! Ştiam că are probleme cu el. Ea se mai plângea, nu spunea săraca, dar spunea că trăieşte rău", spune o vecină.

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În urmă cu aproape o lună, tânăra a realizat pentru prima dată că viaţa ei este în pericol. Soţul, cu care este în proces de divorţ, o ameninţase. Femeia şi-a făcut curaj şi a cerut oficial ca poliţia să o protejeze. Era 4 octombrie. După patru zile, judecătorii au emis un ordin de protecţie pentru două luni, dar fără ca individul să fie monitorizat electronic pentru că Loredana a refuzat dispozitivul de supraveghere. În 2 noiembrie, şi-a retras şi plângerea. O operaţiune care, potrivit legii, nu opreşte ancheta. Şi totuşi, ieri, inevitabilul s-a produs. Tânăra a fost înjunghiată. Brăţara electronică i-ar fi putut da femeii o şansă de scăpare. În momentul în care individul s-ar fi apropiat de ea, sistemul alerta automat Poliţia. Echipajele ar fi putut astfel să intervă înainte ca bărbatul să o înjunghie.

"Am vorbit în ultima perioadă cu el, în ultima lună. Că nu se mai înţelegeau. Presiunea care era pusă pe el şi cu copilul pe care-l avea. Îmi spunea că nu poate să accepte situaţia. El îşi dorea foarte mult să se împace înapoi cu ea", a declarat un apropiat de-al agresorului. Ancheta a fost preluată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Bărbatul este acum cercetat pentru tentativă de omor. Numai în acest an, 33 de femei au murit ucise de partenerii lor. Prin campania "Dragostea nu înseamnă violenţă", SHERO şi Observator luptă pentru protejarea femeilor şi pentru măsuri care să oprească agresorii înainte ca ameninţările să se transforme în tragedii.