Nu mai e loc de vreme bună! România trece, uşor şi sigur, la temperaturi de iarnă. În această noapte temperaturile au fost cu minus în majoritatea regiunilor. Şi nici astăzi nu se anunţă vreo schimbare - va fi o zi cu vreme rece, dar normală pentru această perioadă. În Harghita, temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius în mai multe localităţi, iar oamenii s-au trezit cu maşinile îngheţate ca în toiul iernii.

Cel mai frig a fost la Miercurea-Ciuc, minus 8 grade Celsius. Aici s-a depus şi un strat gros de brumă, atât pe pământ, cât şi pe maşini. "E frig, maşinile sunt îngheţate bocnă, trebuie curăţate maşinile, trebuie să ne îmbrăcăm gros, aşa e în Harghita. Vine iarna".

Localnicii spun însă că sunt obişnuiţi cu gerul, iar mulţi dintre ei au pornit căldura în case încă de acum o lună. "Cam frigăros. Nu totdeauna aşa. De exemplu, anul trecut a fost mai bun, dar anul ăsta a venit cam devreme frigul".

Temperaturi, sub pragul de îngheţ

Temperaturile au scăzut sub pragul de îngheţ şi în alte localităţi. S-au înregistrat minus 7 grade Celsius în Topliţa şi Bucin, minus 6 la Joseni şi minus 5 în Odorheiu Secuiesc.

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Ger a fost ieri şi în restul ţării. Minus 7 la Târgu Lăpuș şi Sighetu Marmației, minus 6 la Satu Mare şi Bistriţa, minus 5 la Baia Mare şi Întorsura Buzăului, la Braşov minus 3, iar la Bucureşti minus 2.

Meteorologii spun că vremea se va menţine rece în toată ţara, pentru următoarele 2 nopţi, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor.