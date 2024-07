Simbolurile dacice sunt readuse în prezent de câţiva sculptori care şi-au dat întâlnire într-o mică localitate de sub munte, în judeţul Gorj. În Polovragi, are loc o tabără de sculptură cu tradiţie deja. Artiştii trebuie să se inspire din viaţa strămoşilor şi vor sculpta cu dalta sau cu drujba. Locul nu e ales întâmplător. E în apropiere de legendara casă a lui Zamolxe, Peştera Polovragi.

Simbolurile străvechi sunt readuse în prim plan în poiana din Polovragi. Unul dintre cei care le cunosc bine însemnătatea este domnul Nicolae. E meşter popular şi pentru el, dalta şi lemnul sunt cea mai mare bogăţie.

"Într-un simbol, se concretizează stadii din viaţa omului care au durat zeci de mii de ani. Într-un simbol pe care cu dalta îl fac într-o oră", spune Nicolae Rotaru, sculptor.

Simbolurile dacice, readuse la viaţă lângă Peştera Polovragi

Mai întâi, bucata de lemn e şlefuită bine, după care se trece la desen şi sculptat. De ani buni, şi George s-a îndrăgostit de lemn. Primele sale lucrări au fost sculptate cu drujba. Din buşteni a reuşit să le dea formă lui Decebal şi lui Zamolxe.

"O sculptură cu drujba o faci în trei, patru, cinci zile. Imaginaţia e cea care îţi ghidează mâna", a declarat George Bostănică, sculptor.

Parcul tematic e completat cu un bordei, porţi inedite, stâlpi funerari şi zeci de daci. "De ce să nu aducem dacii în vatra dacilor pentru că undeva în munte era o cetate a dacilor şi an de an am pus câte o lucrare, câte un obicei. Avem cărarea dacilor, cărarea regilor daci, avem vreo 40 de lucruri pe care le expunem în acest pământ mirific", a declarat Pompiliu Ciolacu, iniţiatorul proiectului.

"Este un plus pentru turism. Este un plus pentru cunoaşterea istoriei şi originilor noastre şi am mizat mult pe acest lucru pentru că nu putem să tindem spre veşnicie dacă nu respectăm înaintaşii noştri", spune Gheorghe Epure, primar Polovragi.

Festivalul a ajuns la cea de-a şaptea ediţie. În acest an, nouă artişti din ţară participă la eveniment. Tabăra se va încheia duminică.

